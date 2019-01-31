澎湖實物銀行募愛心年菜 分送300戶弱勢家庭

澎湖縣政府幸福菊島實物銀行「滿載關懷，幸福啟航」寒冬送暖暨愛心團圓年菜活動31日啟動，縣長賴峰偉（後排右5）表示，感謝澎湖在地的企業、公益團體與民眾捐贈財物與民生物資，讓弱勢家庭也都能平安過好年。中央社 108年1月31日

（中央社澎湖縣31日電）農曆春節將屆，澎湖縣政府實物銀行的「愛心年菜」活動今天啟動，分送給全縣300多戶弱勢家庭與獨居長者，讓他們也能過個平安溫飽的好年。

澎湖縣政府幸福菊島實物銀行「滿載關懷，幸福啟航」 寒冬送暖暨愛心團圓年菜活動，今天由縣長賴峰偉與社會處長蘇啟昌帶領各志工前往全縣各鄉市公所、社區關懷據點等，在年節前贈送給縣內300多戶弱勢家庭和獨居長者的家中。

賴峰偉表示，澎湖的冬天有民眾的愛心，倍感溫馨，感謝澎湖在地的企業、公益團體與民眾發揮人飢己飢精神，捐贈財物與民生物資，今年共募集了420份愛心年菜，讓弱勢家庭也都能平安過好年，並致贈感謝狀給各捐贈單位與個人。

澎湖縣政府社會處在春節期間，也設置有緊急救助窗口，透過關懷救助網路，來處理突發事故，讓弱勢能感受到社會的溫暖。

社會處長蘇啟昌表示，縣府實物銀行自民國102年成立迄今，6年來媒合了342間次的企業、公益團體與個人，捐贈財物與民生物資用品等，超過新台幣1766萬元，共計有1萬3722名弱勢家庭民眾受惠。（編輯：吳佳穎）1080131

澎湖縣政府幸福菊島實物銀行「滿載關懷，幸福啟航」寒冬送暖暨愛心團圓年菜活動，由社會處長蘇啟昌（右）帶領志工們，將年菜分送給全縣300多戶弱勢家庭與獨居長者，讓他們也能過個平安溫飽的好年。中央社 108年1月31日