追思熱血教師謝明賢 徐榛蔚允從優撫卹

（中央社記者盧太城花蓮縣31日電）花蓮「193線熱血教師」謝明賢日前深夜從學校返家，疑疲勞駕駛自撞路樹身亡。花蓮縣長徐榛蔚允諾從優撫卹。

花蓮縣政府發布新聞稿表示，花蓮春日國小熱血教師謝明賢日前不幸發生車禍身亡，讓花蓮教育界痛失英才，為感念謝明賢對偏鄉學童教育的付出與奉獻，徐榛蔚今日前往探望謝明賢的家人，向謝明賢致上最高的敬意與追思。

徐榛蔚不捨表示，謝明賢投入花蓮偏鄉教育25年，一生最重要時光都留在花蓮縣道193線，他將花蓮孩子視如己出，成立河東假日才藝學苑，讓孩子習得一技之長，幾乎全年無休，亦創立學校「居久屋」，募集文具等用品供孩子兌換，提升孩子學習動機，教育熱忱與無私精神令人感佩。

徐榛蔚說，謝明賢的離開絕不會是終點，令人痛心，也是花蓮教育界極大損失，花蓮縣政府將全力朝從優撫卹的方向辦理，並與學校及部落攜手合作，延續謝明賢的特色教學，讓謝明賢的精神與愛永留在193線，持續守護著偏鄉學童。（編輯：黃世雅）1080131

被稱為「193線熱血教師」、今年49歲的玉里鎮春日國小教務主任謝明賢（圖），因積勞成疾必須洗腎，目前請長假在家休養，但因放心不下學生，28日到學校陪伴參加營隊的學生，直到深夜才回家，不幸疑似疲勞駕駛自撞路樹身亡。（取自謝明賢臉書）