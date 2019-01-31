猴硐貓村數量增加 棄養貓隻易遭排擠

新北市政府動物保護防疫處長陳淵泉31日呼籲，千萬不要隨意在瑞芳猴硐貓村棄養貓隻，貓有地域性與排他性，遭棄養的貓容易遭到欺負或因找不到食物而挨餓。（資料照片）中央社記者黃旭昇新北市攝 108年1月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市府動物保護防疫處長陳淵泉表示，千萬不要隨意在瑞芳猴硐貓村棄養貓隻，否則，貓有地域性與排他性，遭棄養的貓遇到地頭蛇遭欺負，也找不到食物，日子絕對不會幸福快樂。

陳淵泉今天下午接受中央社訪問表示，新北市瑞芳猴硐「貓村」目前有286隻貓咪，因為有植入晶片，由市府動保處造冊管理，每年動保處偕同當地熱心志工為貓隻施打三合一疫苗，並每季消毒。

陳淵泉說，由於飼主不負責任，貓村裡的貓隻數量愈來愈多，造成族群密度增加，動物群體間緊迫，不但不容易找到食物，且易爆發疾病。

陳淵泉說，依據動保處的統計，兩年前的貓村數量共240隻貓，兩年增加將近50隻，其中，多數為民眾棄養的，少部分為當初流竄無法捕捉結紮的貓咪所生育的後代。

他表示，每隻貓都擁有明顯的領域，看似溫和的貓咪，一不小心會引起貓咪互相攻擊，甚至因為貓咪的地域性、排他性，新來的貓咪會遭到「地頭蛇」欺侮，甚至找不到食物挨餓。

陳淵泉呼籲，春節民眾前往貓村遊玩，務必不要觸摸餵食、加強自身消毒、家中寵物請勿帶往貓村，更不要棄養貓咪，他說，「遭棄養的貓咪，絕對不會像是童話故事一樣，過幸福快樂的生活。」

陳淵泉說，新北市動保處28日獲報，猴硐貓村有貓咪死亡，經查應為民眾帶到當地棄養的貓，經檢驗確認為貓泛白血球缺乏症感染，只要打疫苗就能有效預防。目前並未出現新的感染，貓村的狀況很穩定。

動保處調查，當地嚴禁棄養貓狗，死亡的兩隻貓為2個月齡幼貓，研判應都未施打疫苗，加上天氣嚴寒，貓免疫狀況不佳而發病。貓泛白血球缺乏症並不會感染人或其他動物，請民眾勿恐慌。（編輯：李錫璋）1080131

依據新北市府動保處統計，兩年前瑞芳猴硐貓村數量共240隻貓，目前有286隻，兩年增加將近50隻，其中多數為民眾棄養，少數為流浪貓生育的後代。（資料照片）中央社記者黃旭昇新北市攝 108年1月31日