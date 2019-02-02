豬年走春 竹縣新埔鎮花鳥溫泉季免費入園

（中央社記者魯鋼駿新竹縣2日電）位在新竹縣新埔鎮的「雲夢山丘」，將於農曆春節期間舉辦「花鳥溫泉季」，2月6日至17日開放免費入園，民眾可欣賞上萬棵茶花與泡腳溫泉等，來一趟養生元氣走春之旅。

開放免費入園期間，民眾可在雲夢山丘漫步觀賞茶花，計有1100多種、1萬5000棵茶花，也能走「百佛道」身心靈養生、泡腳溫泉、看孔雀、五色鳥等，體驗園區八大景點。

業者表示，民眾可在新春期間至雲水觀，每天上午11時至12時30分、下午1時30分至2時30分開放擲茭祈福，只要連續擲3次聖筊，即可獲得福氣錦囊金幣1枚，擲1次或2次聖筊，可獲平安米。

此外，2月6日大年初二將請到新竹縣田屋北管八音團至園區演奏，演出時間與地點分別為上午11時10至20分在雲水觀前方，11時40分至12時30分在蘭花園前方演奏。

園區內也有47個樂活貨櫃市集，銷售有機蔬果、在地農產品、茶花、天然檜木手工皂、柿餅等，園區餐廳內也提供新鮮食材製作的多樣美食，邀民眾春節期間入園走春、遊玩。

為慶祝新春豬年2月6日上午11時15分在雲水觀將發送限量200個開運祈福紅包，由新竹縣長楊文科、前新竹縣長邱鏡淳、范振宗與台開集團董事長邱復生共同發送，內含福氣金幣與美金紙鈔，象徵一元復始，萬象更新，一整年好福氣、好運氣。（編輯：卞金峰）1080202