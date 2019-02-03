拜廟發紅包 黃偉哲：加強治安酒測

台南市長黃偉哲（前右）3日上午到新化區朝天宮參香並發放新年紅包，與排隊的小朋友擊掌，祝賀新年快樂。中央社記者楊思瑞攝 107年2月3日

（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市長黃偉哲今天上午到新化區朝天宮、太子宮參香並發放新年紅包，他受訪時表示，這幾天各地發生了幾件受社會矚目的刑案，將要求加強治安、酒測、消防，要讓民眾安心過年。

黃偉哲今天起展開一連串的「拜廟發紅包」行程，將在農曆過年期間密集走訪台南市各主要廟宇，並發放新年紅包，上午在立委補選參選人郭國文及多名議員陪同下，走訪新化朝天宮、太子宮。

黃偉哲說，前行政院長賴清德在台南市長任內建立拜廟發紅包的傳統，這幾天將延續傳統，陸續到各廟宇參香，最重要的是誠心誠意，祝福所有市民都過得好。

他說，這幾天各地傳出一些殺人、酒駕等重大刑案和火災，過年期間治安一定要做得好、酒測也要做好，消防工作不能放鬆，已經要求警察局、消防局等單位加強，務必要讓市民過個好年。

黃偉哲在新化朝天宮對排隊等著領紅包的市民發表談話時表示，以往擔任市議員、立委期間很受新化鄉親照顧，現在當了市長，像地方農路等建設，一定會全力做好。（編輯：管中維）1080203