不只大同寶寶 高基榮收藏公仔如小型博物館

古物迷收藏（1）（中央社記者江俊亮嘉義市4日電）4、5、6年級生對「大同寶寶」、「無敵鐵金剛」應不陌生，嘉義市古物迷高基榮家中收藏數百件公仔寶寶，其中不乏「絕版品」，彷彿小型「公仔博物館」。

民國62年次的高基榮目前是嘉義市母語文化教育學會理事長，從小在嘉義市東市場長大，醉心於母語教育等文史工作，也是古物迷，情有獨鍾懷舊物品，家中收藏琳瑯滿目，令人目不暇給。

高基榮說，痴迷老舊物品，源自就讀國民中學時，有個家中開中藥店的同學請他幫忙搬藥櫃，他看到一只雕刻精美的小藥廚被棄置角落，同學父親看他愛不釋手就送他。

高基榮自此開始留心懷舊物品，也開始蒐集可樂罐，「把相同的東西擺在一起就很開心」；後來看到SONY寶寶，「覺得實在太可愛」，開始大量蒐集，包括東洋版、台灣版與SONY寶寶撲滿等，大大小小都有。

高基榮表示，台灣本土企業最著名形象公仔當屬「大同寶寶」，每年都有新版問世。台灣早年都稱這些企業形象擺飾品或贈品為「寶寶」，後來香港公仔熱興起，台灣才跟著潮流稱呼「公仔」。

他說，台灣「公仔熱」以60、70年代最盛行，尤以家電、製藥廠與食品業發行最多，材質包括軟膠、硬膠與陶瓷等。高基榮要記者摸摸50年代到70年代「大同寶寶」觸感，感受從最早的軟膠到後來的硬膠材質變化。

高基榮指著一個編號64（64年發行）的「大同寶寶」說，石油危機影響廣泛，全球經濟不景氣，當時台灣經濟也不好，這一款「大同寶寶」數量少、較難蒐集。

談起收藏品，高基榮如數家珍，還指著頭上戴著紅、白相間棒球帽，帽子上有個U字的「感冒優」公仔說：「這是民國50年代忠山製藥發售感冒優藥水的同時，製作『感冒優』公仔送給藥房做為商品形象的擺飾品。」

高基榮說，「感冒優」藥水當年由藝人葛小寶代言，「感冒優」公仔以葛小寶為原型，設計出穿棒球裝、兩撇葛小寶招牌鬍子、露齒微笑的健康形象，且公仔脖子有彈簧裝置可搖晃，相當可愛討喜。（編輯：李明宗）1080204