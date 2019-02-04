擺脫工程師等於宅男印象 林昌賢愛做消防志工

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）有16年工程師資歷的43歲林昌賢，曾在台積電擔任工程師，工作忙碌之餘，加入消防志工行列，除搶救不少寶貴性命，也盼藉此打破許多人對於「工程師等於宅男」的感受。

林昌賢大學就讀國立交通大學電子物理系，後攻讀台灣大學材料科學與工程學系研究所，碩士畢業後到台積電擔任工程師，成為人人稱羨的「科技人」，後來轉職到國家奈米元件實驗室。

林昌賢說，科技業工作壓力大，下班或放假時，除了睡覺休息，不少人會看電影、打電動方式舒壓，成為大家口中的「宅男」，不過，他的選擇不同，決定利用假日到消防隊排班出勤，當救護志工，讓大家知道工程師不等於宅男。

談到為何想成為救護志工，林昌賢表示，民國92年阿里山發生小火車翻覆意外，電視新聞不斷播著傷患在擔架上被抬出的畫面，讓他看了相當難過，心中希望自己能為社會做些什麼，5年後加入新竹市消防局鳳凰志工。

一般的鳳凰志工僅需持有EMT1（初級救護技術員）執照即可，但林昌賢認為不夠，擠出零碎時間受訓，陸續考取EMT2（中級救護技術員）、ACLS（高級心臟救命術）、ETTC（急診創傷訓練課程）、APLS & PALS（兒童高級救命術），全心全意將生活貢獻在救護上。

林昌賢說，工程師的工時長、休息時間少，原本擔心另一半會難以接受，但還好他遇到的是同樣在其它地方擔任志工的老婆，所以非常支持，讓他婚後能在工作、家庭、志工三者間取得平衡，當一個可以救人的快樂志工。

新竹市消防局長李世恭表示，林昌賢加入鳳凰志工至今，已為救護勤務奉獻超過9000個小時，去年更獲頒衛生福利部志願服務金牌獎，成為新竹市消防局近60名志工中，第一人獲頒此獎項的人。（編輯：戴光育）1080204