鳳山新眷村除夕圍爐 千人百桌大團圓

高雄市鳳山新城4日除夕夜特別舉辦百桌千人圍爐活動，邀請眷村居民一起吃好料，開桌時並由百歲人瑞鄒鶴（前右3）代表祭祖。中央社記者王淑芬攝 108年2月4日

（中央社記者王淑芬高雄4日電）闔家圍爐團圓是除夕的重頭戲，高雄市鳳山新眷村今天有百桌千人圍爐活動，不僅眷村居民一起吃好料，共享團圓大餐，還有祭祖，里長鄒家駿說，這是傳承眷村文化的核心價值。

鳳山新城是黃埔四村、海光新村及慈暉新村等眷村遷建的集合大樓，眷戶逾1400戶，鳳山區中正里長鄒家駿說，舉辦百桌圍爐宴是傳承眷村守望的傳統，這是遷村後的第3年大圍爐活動。

活動中心張燈結綵，春到、福到、恭喜聲連連。下午6時許，眷戶扶老攜幼全家總動員到社區活動中心，鄒家駿一家四代歡聚一堂，百歲的鄒鶴是圍爐宴的最長者，還有襁褓嬰兒來團圓。

民眾享受美食、欣賞餘興節目，發福袋、紅包還有抽獎好康大放送，熱情大團圓的場面非常難得。（編輯：唐聲揚）1080204

闔家圍爐團圓是除夕重頭戲，高雄市鳳山新城4日舉辦百桌千人圍爐活動，邀請眷村居民一起吃好料，上千人共享團圓大餐，氣氛熱鬧。中央社記者王淑芬攝 108年2月4日