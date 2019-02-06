女婿回娘家活動 高雄市茄萣廟埕辦桌

（中央社記者王淑芬高雄6日電）初二是傳統習俗出嫁女兒回娘家的日子，高雄市茄萣有宮廟舉辦女婿回娘家，廟埕廣場舉辦辦桌活動，總鋪師大顯身手，另包括內門有逾800桌的團圓大餐，成了大年初二的盛事。

高雄市茄萣區金鑾宮主祀媽祖，討海人祈求海事順利，不少人家在年節慶團圓時到金鑾宮還願，於是相約在年初二回娘家，用「媽祖女婿回娘家」的名義呷辦桌，金鑾宮席開208桌，數千人聚餐的場面再加上歌舞助興，增添了不少年節歡樂氣氛。

金鑾宮副主委薛景城說，今年已是第6年「媽祖女婿回娘家」呷辦桌，不僅菜色好，還有茄萣尚青的海產，更是行銷茄萣的好時機。

另外，白砂崙萬福宮主祀「五府千歲」，今天也在廣場舉辦「駙馬宴」，席開86桌，主委陳嘉川說，餐會是地方疼惜出嫁女兒的活動，在廟埕宴請女婿，盼婆家善待茄萣出嫁的女兒。

規模最盛大的莫過於內門區農會在南海紫竹寺廟埕廣場舉辦的「初二歡喜回娘家 團圓逗陣呷辦桌」，每桌新台幣5000元的辦桌有養生雞、魚翅羹、封肉筍干等內門總鋪師的招牌菜，席開523桌，盛大場面年年破紀錄。

內門區農會總幹事洪輝煌說，初二呷辦桌活動已經第6年，除了親朋好友聚餐，也是呼朋引伴過年走春觀光的盛事，農會除了行銷內門總鋪師好吃的傳統美食廚藝，也鼓勵遊客走春參拜，探索內門藝陣、古剎，並採購內門火鶴花，盼民眾遠離塵囂到內門來一趟知性之旅。（編輯：陳俊碩）1080206