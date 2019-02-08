熱血歐吉桑拚10年 用生態讓龍潭村風華再現

（中央社記者王揚宇宜蘭8日電）龍潭社區發展協會總幹事李志文10多年前返鄉，凝聚村民共識選定圓吻鯝魚作社區生態護育的指標物種；李志文說，龍潭村過去因台化而繁榮，現在要用龍潭湖豐富生態，再創風華。

54歲的李志文退伍後到台北從事成衣內銷，但因父親離世，為了照顧母親，民國82年左右返回故鄉宜蘭縣礁溪鄉龍潭村工作。前龍潭村村長李志文介紹，龍潭村過去因為台化、台旭、台麗公司於50年代前後，先後在龍潭湖旁設置成衣及紡織工廠，員工數達數千人，使龍潭村變成宜蘭最有發展的農村社區。

不過，在他回到龍潭村後發現，因為台化公司遷廠，村莊沒落、工作機會喪失，再加上人口老化，失去過往風華，也變得「安靜」。

在地方耆老鼓勵建議下，李志文95年起接觸社區營造工作，思考如何振興當地發展；李志文回想起草創初期，笑稱剛開始什麼都不懂，只是想爭取經費來蓋硬體設施，建大馬路、大公園。

李志文說，參加社區營造、農村再生課程後，想法開始改變，因為「硬體的東西蓋很快，但蓋了如果不合適，要拆卻很難」，而龍潭湖擁有豐富的自然生態，湖域周遭特殊的生態物種，包括圓吻鯝魚、雁鴨、水鳥、蝙蝠等，心想何不利用這個綠色寶藏來發展生態觀光。

李志文指出，早年曾被宣告絕種的圓吻鯝魚，其實一直存在於龍潭湖中，多年來當地人一直在研究牠，但是早年的研究方向是怎麼抓、怎麼料理。而在社區發現鯝魚的特殊習性，可以當作社區發展的特有指標後，便找機會與村民溝通說，「這種魚不好吃、不要抓，食用的經濟利益絕對比觀賞的利益還差」。

李志文說，雪山隧道在97年通車後，到宜蘭的遊客人數大幅成長，龍潭村成為熱門觀光景點之一下，加上環保意識抬頭、村民共識凝聚，決定發展生態觀光，為保護每年端午節前後要從湖中溯溪產卵的鯝魚，不被打擾，還自組護魚志工隊。

經營社造10多年，李志文有一感想，就是建設並不一定要大型工程；李志文舉例，社區規劃約50公尺的鯝魚溯溪河道，工程其實可以一次做好，但社區分5年時間以人力來慢慢做，「順著魚的習性來改變，而非讓魚來接受人類所做的東西改變」，而且地方要發展是必須的，總不能因為要發展就把這些特有生態破壞掉而無法留給後代。

李志文也說，「社區的理念最近已轉化成為結合附近的在地資源（工廠）」，將龍潭湖和周邊的觀光工廠串聯成帶狀觀光系統，目前已初步完成並開始規畫遊程，跟草創初期，業者對地方舉辦的活動興趣缺缺情況，大相逕庭。

李志文舉例，台化公司將部分停用的廠房改成龍潭湖生態教室，讓遊客了解龍潭湖生態，也把過去「密不透風」的圍牆拆除，採用更有穿透性的欄杆，積極參與地方生態活動，在計劃的觀光軸帶中起了領頭羊的作用，這就是在地企業與社區合作，回饋地方、活化地方，最好的例證。（編輯：蘇龍麒）1080208