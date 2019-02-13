軍車前導 金門馬拉松添戰地風情

2019金門馬拉松將於16、17日在國立金門大學登場，今年活動邀請國軍加入，以輕型戰術輪車為賽道前導車，讓跑者體驗金門獨有的戰地風情。（軍聞社提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年2月13日

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）受國際矚目的金門馬拉松16日登場，與往年不同的是，今年由國軍輕型戰術輪車做為賽道前導車，並以軍用卡車收容殿後的選手，讓參賽跑者都能體驗金門獨有的戰地風情。

2019金門馬拉松16、17日在國立金門大學登場，共吸引19個國家、8000多名跑者共襄盛舉，一同體驗金門美麗風光。賽事首先由健康休閒5公里組在16日率先開跑，大會上午7時現場發放號碼布及限量紀念衫；全程、半程馬拉松與11.2公里組則在17日開跑。

主辦單位表示，與歷屆不同的是，第12屆金門馬拉松為了突顯戰地特色，邀請國軍輕型戰術輪車做為賽道前導車，並以軍用卡車做為選手殿後的收容車，讓選手能體驗身為前戰地的金門特有的人文風情。

金防部政戰主任史順文表示，金門馬拉松是國際賽事，配合地方需求，金防部全力支持；除了提供輕型戰術輪車和軍用卡車，為了提升全民國防意識，現場還有武器展示，以及兩棲營的格門戰技操演。

此外，高顏值配速員領跑者也是今年金門馬拉松另一亮點。主辦單位表示，這次配速員將由來自對岸、連續3年獲得評選「中國十佳馬拉松跑團」女跑者擔任，期盼透過她們專業實力，協助跑者創佳績。

今年有8000名跑者報名全馬、半馬和11.2公里組；去年以2小時17分32秒締造金門馬拉松新紀錄，拿下第一名的肯亞選手卡米提（Samuel Mungara Kamiti），今年將前來衛冕。

另外，來自中國的好手葉偉、錢鼎彬，以及去年獲得金門馬拉松女子第2名的孫偉偉，也來勢洶洶全力備戰。台灣選手黃世昌及何慶燕將再次參加全馬，好手陳秉豐也將挑戰蟬聯半馬「二連冠」。(編輯:孫承武) 1080213

2019金門馬拉松將於16、17日在國立金門大學登場，吸引8000多名跑者共襄盛舉，一同體驗金門特有的戰地風情。中央社記者黃慧敏攝 108年2月13日

2019金門馬拉松將於16、17日在國立金門大學登場，今年活動以軍用卡車收容殿後的選手，讓跑者感受金門特有的戰地特色。（軍聞社提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年2月13日