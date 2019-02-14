蘭潭水位過低 音樂噴泉水舞18日起暫停演出

嘉義市蘭潭音樂噴泉是全國最大常設型音樂噴泉水舞，高度、寬度均達50米，演出結合音樂與燈光，但今年因蘭潭水庫枯水期提早到來，水位低於演出標準，市府決定自18日起暫停演出。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年2月14日

（中央社記者江俊亮嘉義市14日電）嘉義市蘭潭水庫因枯水期提早到來，蓄水量只剩42.5%，水位低於音樂噴泉水舞演出標準，市府決定自18日起暫停音樂噴泉水舞演出。

設在蘭潭水庫南岸附近的音樂噴泉，是由經濟部水利署補助新台幣1600萬元興建，共有35道噴水柱；自2016年2月3日啟用後，為嘉義市增添一項夜間遊憩項目。

市府今天發布新聞稿指出，今年冬季降雨量減少，造成蘭潭水庫蓄水量不足，枯水期提前到來，截至今天上午7時為止，蘭潭水庫有效蓄水量為394萬立方公尺，水位已低於標高68公尺的演出標準。

由於水位過低時，音樂噴泉設備可能吸入潭底泥砂而受損，或因展演過程中擾動潭底泥砂，影響水庫水質，為了保護音樂噴泉相關設備，市府決定自18日起暫停音樂噴泉水舞演出。

市府今天同步在蘭潭水庫豎立告示牌，公告暫停音樂水舞演出及進行相關器材年度保養的訊息；至於重新啟動展演時間，將視水位恢復後另行公告。

市府指出，蘭潭音樂噴泉水舞是全國最大常設型音樂噴泉水舞，高度、寬度均達50公尺，水舞結合音樂與燈光，演出項目包括：一柱擎天、海鷗水舞、麻花旋轉、左右搖擺、皇冠水舞、拱門噴泉等。（編輯：陳俊碩）1080214

今年冬季降雨量減少，嘉義市蘭潭水庫枯水期提早到來，截至14日上午7時為止，蘭潭水庫有效蓄水量約394萬立方公尺，水位已低於蘭潭噴泉水舞演出水位。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年2月14日