眷村孩子變老里長 照顧長輩不藏私

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市仁德區仁和里長張長壽在當地眷村長大，投身軍旅退伍後返鄉參與公共事務，里長事務費幾乎都拿來公用。他說，里內很多長輩看著他長大，自己有責任好好照顧他們。

張長壽出身空軍眷戶，小時候曾隨父母搬到另處眷村，但不久後就落腳在仁德區的二空眷村。長大後他隨著父親步伐投身軍旅，只不過是進入海軍服役，在民國78年以一等士官長身分退伍。

張長壽說，因為當時軍方開始推動老舊眷村改建，許多眷戶不清楚相關程序及自身權益。在以前軍中長官的鼓勵下，他決定回到故鄉投入共公事務，為同村的長輩們提供協助，一開始是在眷村自治會擔任幹部，後來決定競選村長，此後一直連任，包括縣市合併後改制為里長，至今已是第6任。

他說，在眷村改建過程中，原來的眷戶必須提出早期政府發的居住證等文件證明，才可分配改建後的房屋，但不少眷戶找不到這些文件。當時他挨家挨戶調查，並協助向軍方申請調閱舊資料補發，再自行造冊登記，送回軍方建檔。

在村、里長任內，張長壽秉持照顧長輩的理念行事，在前台南縣長蘇煥智任內草創了第一個村里關懷據點。除不定期安排醫護人員保健講座、邀請學生團體設計健康操等活動，還提供簡單的共餐制度，鼓勵眷村長輩們走出家門。

張長壽還會在每個月底舉辦慶生活動，邀請當月生日的長輩參加，並發放生日禮金。今年農曆年前，又針對弱勢及高齡長輩發放了一次紅包。每個月新台幣4萬5000元的里長事務費，用在公共事務及志工所需要的花費，再加上紅、白包，經常不太夠用。

他說，以前母親在眷村裡賣涼麵生意不錯；後來換他接手，雖在眷村改建後換到另一處店面營業，但營收還算可以。每個月的里長事務費幾乎都拿來公用，還要處處精打細算。

張長壽表示，仁和里約1300多人，80歲以上長者超過160人，這些長輩大多都是看著他長大的，現在換他來照顧他們也是應盡的責任。眷村改建成大樓後，眷戶間聯繫變得比較不方便，他正努力營造眷村文化公共空間，希望找回往昔的人情味。(編輯:孫承武) 1080216