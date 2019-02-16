南投新春文薈 開筆揮毫為國家縣民祈福

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南投縣政府文化局今天舉辦新春文薈活動，出席來賓寫下「己亥福豬獻祥瑞，朱玉滿堂聚南投」14字為國家與縣民祈福，現場還發送限量福袋賀卡，祝福參與縣民新的一年諸事如意。

南投縣政府文化局今天在文化局戶外廣場舉辦「福豬獻瑞新春文薈」活動，南投縣副縣長陳正昇、文化局長林榮森與前南投縣長林源朗、書畫家李轂摩等12名藝文界與書法家共同開筆揮毫，寫下「己亥福豬獻祥瑞，朱玉滿堂聚南投」14字，展現文化迎春祝福。

陳正昇說，新春開筆是重要傳統禮俗，除回顧過往並增長智慧，更有展望未來之意，縣府一直保留這項傳統，每年邀名家現場揮毫傳承文化，開展新年新氣象，讓傳統文化推廣更上層樓，也希望透過文化加值使觀光、農業蓬勃發展，進而使南投更繁榮富足。

林榮森表示，新春文薈活動與春節前春聯揮毫輝映，除使藝文界好友團聚一起，也希望透過名家揮毫使傳統文化繼續傳承，這項活動在科技日益發展、3C產品逐漸取代年輕人閱聽與書寫習慣環境下，更具意義。

另外，文化局也表示，所屬圖書館經2個半月休館進行結構補強工程後，19日開館舉辦「元宵彩球抽抽樂」，當天一次借書滿20本以上，即可參加抽獎，獎品有燈籠、小燈筆，23日上午還會發送幸運氣球及舉辦闖關遊戲，有機會得圖書禮券、繪本書等好禮。（編輯：李錫璋）1080216