台中市國光里連續21年 提燈籠遊街慶元宵

（中央社記者趙麗妍台中18日電）明天就是元宵節，台中市南區國光里連續21年舉辦「提燈籠遊街」活動，明天晚上將號召社區居民提燈籠上街頭一起祈福，另有2000組「財神豬」造型燈籠分送民眾。

南區國光里每年在元宵節都會舉辦「提燈籠遊街」活動，今年除有市府提供的300組「飛天豬」小提燈外，國光里長陳仁榮、台中市議員邱素貞也購入2000組「財神豬」造型燈籠，將分送給民眾。

國光社區發展協會理事長陳雅惠指出，提燈籠遊街，不但可促進親子和諧關係，運動健身，更藉由鄰里之間交談互動，凝聚社區向心力，每年都吸引許多民眾全家總動員。

邱素貞表示，有別於賞花燈、猜燈謎等傳統活動，國光里元宵節提燈籠遊街慶團圓活動，每年都吸引很多家長帶著小朋友參加，充分展現地方熱情活力，已成為當地重要節慶活動項目。

陳仁榮指出，國光里元宵節舉辦提燈籠遊街慶團圓活動，今年邁入第21年，19日晚間7時，參加民眾在南區正義街里活動中心集合，領取燈籠，漫步國光里行政區大街小巷，會後提供台灣小吃與摸彩，獎品包括自行車、紅包等多項。（編輯：方沛清）1080218