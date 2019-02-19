屏東明正國中師生創作豬花燈 南北奪冠

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）屏東縣明正國中師生製作的「漫步在雲端」豬花燈，日前獲得2019台灣燈會全國花燈賽國中組燈王，今天學校又宣布師生製作的「諸事順心圓滿如意」豬花燈在台北燈節國中組奪冠。

明正國中表示，在台灣燈會奪冠的作品「漫步在雲端」是快樂行走在雲端的吉祥豬，創作理念為豬年行大運，祝福台灣平步青雲，一切順利安康。

明正國中指出，在台北燈節奪冠作品名稱為「諸事順心圓滿如意」，由3隻豬仔划龍舟競賽為主體，搭配小豬仔的嬉戲與和樂的家庭，象徵在充滿競爭的都市氛圍中，同時也是一個充滿歡樂與和諧的城市。

學校表示，明正國中花燈研究社，由校內老師與學生利用社團課程與課餘時間進行花燈造型、編製與藝術的創作，老師跟學生之間互相成為師生學習共同體，發揮共學精神。（編輯：黃世雅）1080219