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全台各地鬧元宵
台灣燈會元宵節晚間在屏東開幕點燈，主燈「巨鮪來富」在煙火與閃光中旋轉；台南鹽水蜂炮活動進入施放最高峰，成千上萬遊客人潮跟著在大街小巷移動；新北市平溪也齊放上百盞天燈，遊客留下深刻印象。
新聞專題
全台各地鬧元宵3/6

元宵平溪放天燈 1500盞齊飛壯觀

最新更新：2019/02/19 21:49
2019新北市平溪天燈節19日元宵節晚間在平溪十分廣場舉行，現場施放「圓滿豬」主燈，象徵「一切圓滿，諸事亨通」。（新北市觀光旅遊局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年2月19日
2019新北市平溪天燈節19日元宵節晚間在平溪十分廣場舉行，現場施放「圓滿豬」主燈，象徵「一切圓滿，諸事亨通」。（新北市觀光旅遊局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年2月19日

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市平溪天燈節今天晚上在十分廣場施放「圓滿豬」主燈，象徵「一切圓滿，諸事亨通」。日本秋田縣大仙市長老松博行親自帶來當地「天燈祭」特有的大型天燈，遠渡重洋交流。

平溪天燈節今天活動現場在平溪十分廣場共規劃10波施放天燈，每波各施放150盞天燈，美麗天燈齊飛的畫面，讓遊客留下深刻印象。新北市副市長吳明機負責施放主燈，並祝福吉祥諸事如意。

市府觀光旅遊局表示，不少日本秋田縣大仙市及福井縣大飯町等官方代表及旅客，今年指定要來台灣參加新北市平溪天燈節活動。

新北市府與日本三重縣觀光局合作，提供300盞天燈邀請日本民眾前來新北施放。日本三重縣立松阪商高與新北市立三重商工兩姊妹校，學生也在場一起施放天燈，慶賀兩校締結姊妹校的造型天燈。

觀旅局表示，以「紙風船」（天燈）聞名的秋田縣大仙市，由市長老松博行親自帶來當地「天燈祭」特有的大型天燈，遠渡重洋前來交流。除日本、韓國旅客，更有郵輪旅客也共襄盛舉，體驗上百盞天燈齊放的壯觀場面。

因應元宵節，衛生福利部八里療養院今天舉辦兩梯次元宵猜燈謎活動，院長張介信親自主持，病人搶答熱烈，充滿著濃厚的年節氣氛，並藉以訓練病人的反應力、專注力與認知能力，更可幫助病人腦力激盪。

職能治療師謝佩君表示，活動前就張貼燈謎題目讓大家感受過節氣氛及答題準備，職能治療科實習學生在旁給予必要提示，展現多元的精神病人復健治療模式。

新北市長侯友宜今天晚上則參加新莊區慈祐宮「張燈結綵迎新年系列活動」，與民眾一起遊廟街，度過元宵節。（編輯：方沛清）1080219

2019新北市平溪天燈節19日元宵節晚間在十分廣場熱鬧登場，秋田縣大仙市市長老松博行（右3）親自帶來當地「天燈祭」特有的大型天燈，遠渡重洋前來交流。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年2月19日
2019新北市平溪天燈節19日元宵節晚間在十分廣場熱鬧登場，秋田縣大仙市市長老松博行（右3）親自帶來當地「天燈祭」特有的大型天燈，遠渡重洋前來交流。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年2月19日
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