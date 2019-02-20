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茄萣濕地成水鳥樂園 2千隻雁鴨群聚

最新更新：2019/02/20 17:16
高雄茄萣溼地因地理位置橫跨在亞熱帶與熱帶地段，氣候溫暖多雨、草木繁盛，是南遷北歸的過境候鳥遷徙最佳中途站，高雄市政府提醒對賞鳥有興趣的朋友，可在4月底前把握時機一飽眼福。（高雄市工務局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年2月20日
高雄茄萣溼地因地理位置橫跨在亞熱帶與熱帶地段，氣候溫暖多雨、草木繁盛，是南遷北歸的過境候鳥遷徙最佳中途站，高雄市政府提醒對賞鳥有興趣的朋友，可在4月底前把握時機一飽眼福。（高雄市工務局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年2月20日

（中央社記者程啟峰高雄20日電）高雄茄萣濕地候鳥季雖逐步進入尾聲，賞鳥熱潮卻不減反增，預估賞鳥熱潮會持續發燒到4月底，高雄市政府提醒對賞鳥有興趣的市民朋友，把握最佳時機一飽眼福。

工務局表示，茄萣濕地每年春節過後會出現高達近2000隻的雁鴨科水鳥群聚，這股熱潮會延續到4月才逐漸消退，這批雁鴨是高緯度寒溫帶鳥類，多數分布在歐洲、亞細亞中北部、大陸東北、及日本北海道等地區，秋、冬時成群結隊向溫暖的南方遷徙。翌年春天，牠們會為族群的存續，飛越數千公里，再回到原生地繁殖，孵育下一代。

茄萣濕地地理位置正橫跨在亞熱帶與熱帶的地段，因地形特殊，氣候溫暖多雨，致使草木繁盛，繁衍多種生物，正是多數渡冬候鳥移棲的理想地點，也是南遷北歸的過境鳥遷徙最佳中途站。

工務局表示，族群種類其中以小水鴨的數量最多，花嘴鴨次之，其餘為尖尾鴨，琵嘴鴨、赤頸鴨，及綠頭鴨等，少量出現的鳳頭潛鴨、紅頭淺鴨，偶而驚鴻一瞥還會捕捉到公母配對的白眉鴨、羅文鴨的畫面，有很多中北部鳥友不遠千里而來，還會自製影片上傳主動幫忙宣傳並揪團到訪。

一檔檔精彩的「繁殖羽換羽秀 」將接替上演，預估賞鳥熱潮會持續發燒到4月底，呼籲對賞鳥有興趣的市民朋友，趕快把握最佳時機一飽眼福。（編輯：黃世雅）1080220

高雄茄萣溼地是多數渡冬候鳥移棲的理想地點，高雄市政府預估賞鳥熱潮會持續到4月底，提醒對賞鳥有興趣的民眾把握時機。圖為黑面琵鷺。（高雄市工務局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年2月20日
高雄茄萣溼地是多數渡冬候鳥移棲的理想地點，高雄市政府預估賞鳥熱潮會持續到4月底，提醒對賞鳥有興趣的民眾把握時機。圖為黑面琵鷺。（高雄市工務局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年2月20日
高雄茄萣溼地候鳥季雖逐步進入尾聲，賞鳥熱潮卻不減反增，高雄市政府預估賞鳥熱潮會持續發燒到4月底，對賞鳥有興趣的朋友可把握機會一飽眼福。（高雄市工務局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年2月20日
高雄茄萣溼地候鳥季雖逐步進入尾聲，賞鳥熱潮卻不減反增，高雄市政府預估賞鳥熱潮會持續發燒到4月底，對賞鳥有興趣的朋友可把握機會一飽眼福。（高雄市工務局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年2月20日
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