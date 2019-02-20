這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
影片／尋訪中央山脈原始巨木森林 空拍台灣杉美極了
地方

影片／尋訪中央山脈原始巨木森林 空拍台灣杉美極了

國債太高 美國人請願賣掉蒙大拿州
國際

國債太高 美國人請願賣掉蒙大拿州

第一次救人就成功 成育中：若重來仍義無反顧
生活

第一次救人就成功 成育中：若重來仍義無反顧

特派專欄／鄰家阿伯杜特蒂和他的葷笑話
國際

特派專欄／鄰家阿伯杜特蒂和他的葷笑話

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

城隍廟古禮抓周 報名費捐公益基金

最新更新：2019/02/20 17:46
嘉義城隍廟20日舉行「城隍佑民、文昌護子」古禮抓周公益活動記者會表示，活動將於3月3日在嘉義市兒童館舉行，米篩中將擺上18樣意寓不同職業與性向的物品供幼兒抓周，報名費將捐作公益基金。中央社記者江俊亮攝　108年2月20日
嘉義城隍廟20日舉行「城隍佑民、文昌護子」古禮抓周公益活動記者會表示，活動將於3月3日在嘉義市兒童館舉行，米篩中將擺上18樣意寓不同職業與性向的物品供幼兒抓周，報名費將捐作公益基金。中央社記者江俊亮攝　108年2月20日

（中央社記者江俊亮嘉義市20日電）農曆2月初3是民間信仰的文昌帝君誕辰，嘉義城隍廟今年將與親子館合辦「城隍佑民、文昌護子」古禮抓周公益活動，報名費將捐作公益基金。

嘉義城隍廟董事長賴永川、遊Love園親子館長翁紫銘今天召開記者會表示，這項古禮抓周公益活動，中低收入家庭可免費報名，一般家庭報名費新台幣500元將捐作公益基金，讓幼兒的人生重要儀式也能做公益。

賴永川指出，文昌帝君職掌文運與考試，每逢考期，眾多考生都會到城隍廟參拜文昌帝君，祈求考試順利。這次舉辦抓周儀式，是希望藉由傳統古禮，祈求城隍爺及文昌帝君庇佑孩童智慧增長、平安長大。

主辦單位今天準備18樣意寓不同職業與性向的物品，包括印章、算盤、毛筆、書本、木槌、元寶、青蔥、蒜頭等供孩童抓周；孩童則戴上象徵「福氣」的虎帽、穿上虎鞋採紅龜粿、配戴福虎納祥香包抓周，現場喜氣洋洋。

翁紫銘表示，幼兒滿周歲俗稱「度晬」，古時候會在米篩中擺上相關物品，讓幼兒抓取象徵職業與性向的物品。這項活動將於3月3日在嘉義市兒童館舉行，報名費捐作公益基金。（編輯：黃世雅）1080220

嘉義城隍廟20日舉行「城隍佑民、文昌護子」古禮抓周公益活動記者會表示，活動將於3月3日在嘉義市兒童館舉行，報名費捐作公益基金。中央社記者江俊亮攝　108年2月20日
嘉義城隍廟20日舉行「城隍佑民、文昌護子」古禮抓周公益活動記者會表示，活動將於3月3日在嘉義市兒童館舉行，報名費捐作公益基金。中央社記者江俊亮攝　108年2月20日
嘉義城隍廟20日舉行「城隍佑民、文昌護子」古禮抓周公益活動記者會表示，中低收入家庭可免費報名，一般家庭報名費新台幣500元將捐作公益基金，讓幼兒的人生重要儀式也能做公益。中央社記者江俊亮攝　108年2月20日
嘉義城隍廟20日舉行「城隍佑民、文昌護子」古禮抓周公益活動記者會表示，中低收入家庭可免費報名，一般家庭報名費新台幣500元將捐作公益基金，讓幼兒的人生重要儀式也能做公益。中央社記者江俊亮攝　108年2月20日
地機族