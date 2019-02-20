城隍廟古禮抓周 報名費捐公益基金

嘉義城隍廟20日舉行「城隍佑民、文昌護子」古禮抓周公益活動記者會表示，活動將於3月3日在嘉義市兒童館舉行，米篩中將擺上18樣意寓不同職業與性向的物品供幼兒抓周，報名費將捐作公益基金。中央社記者江俊亮攝 108年2月20日

（中央社記者江俊亮嘉義市20日電）農曆2月初3是民間信仰的文昌帝君誕辰，嘉義城隍廟今年將與親子館合辦「城隍佑民、文昌護子」古禮抓周公益活動，報名費將捐作公益基金。

嘉義城隍廟董事長賴永川、遊Love園親子館長翁紫銘今天召開記者會表示，這項古禮抓周公益活動，中低收入家庭可免費報名，一般家庭報名費新台幣500元將捐作公益基金，讓幼兒的人生重要儀式也能做公益。

賴永川指出，文昌帝君職掌文運與考試，每逢考期，眾多考生都會到城隍廟參拜文昌帝君，祈求考試順利。這次舉辦抓周儀式，是希望藉由傳統古禮，祈求城隍爺及文昌帝君庇佑孩童智慧增長、平安長大。

主辦單位今天準備18樣意寓不同職業與性向的物品，包括印章、算盤、毛筆、書本、木槌、元寶、青蔥、蒜頭等供孩童抓周；孩童則戴上象徵「福氣」的虎帽、穿上虎鞋採紅龜粿、配戴福虎納祥香包抓周，現場喜氣洋洋。

翁紫銘表示，幼兒滿周歲俗稱「度晬」，古時候會在米篩中擺上相關物品，讓幼兒抓取象徵職業與性向的物品。這項活動將於3月3日在嘉義市兒童館舉行，報名費捐作公益基金。（編輯：黃世雅）1080220

嘉義城隍廟20日舉行「城隍佑民、文昌護子」古禮抓周公益活動記者會表示，活動將於3月3日在嘉義市兒童館舉行，報名費捐作公益基金。中央社記者江俊亮攝 108年2月20日