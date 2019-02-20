搶人潮 饒慶鈴率團參展廣州旅展

台東縣長饒慶鈴（前左5）20日率縣政府團隊及觀光、伴手禮等業者組成的龐大陣容，前往參加中國大陸廣州旅展，希望將人潮帶進台東。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 108年2月20日

（中央社記者李先鳳台東縣20日電）台東縣長饒慶鈴上任後首次率縣政府團隊及觀光、民宿、農產、伴手禮等業者共75人組成的龐大陣容，今天啟程參加中國大陸廣州旅展，希望將人潮帶進台東。

「2019廣州國際旅遊展覽會（簡稱GITF）」自21日起至23日止，在廣州中國進出口商品交易會展館C區舉行。

台東縣政府指出，已連續3年參加廣州旅展，參與的規模逐年增加，今年參加的業者人數也是台東縣在海外旅展宣傳觀光以來最多的一次。

台東縣政府在這一次參加旅展的籌備過程中，從行前準備、召開業者說明會、多次內部討論會議、與參加的業者溝通協調等準備工作，充分展現團結一致爭取旅客到訪台東的用心。

台東縣政府表示，今年團隊以「熱氣球」行銷台東在地特色為主軸，帶著即將在6月展開的台灣國際熱氣球嘉年華活動、台東輕旅行與部落體驗遊程，及台東在地伴手禮業者的優質產品前進廣州，拓展更多元的旅遊市場。

台東縣政府指出，「廣州國際旅遊展覽會（簡稱GITF）」舉辦至今邁入第27年，每年吸引超過50個國家、上千家參展商參展。以2018年3天的展期為例，入場參觀民眾超過17萬人次，顯示出「廣州國際旅遊展覽會」已成為拓展中國大陸旅遊市場重要平台之一。（編輯：戴光育）1080220