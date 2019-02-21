士林夜市現切水果價格偏高 北市：持續稽查

（中央社記者劉建邦台北21日電）士林夜市現切水果攤日前傳賣高價水果給觀光客，台北市政府組稽查小組前往查核，今天公布成果，共開單44件。市場處說，士林夜市現切水果價格偏高，會持續稽查，減少消費糾紛。

台北市法務局上午召開「春節前查核士林夜市現切水果攤販」記者會。主任消保官何修蘭表示，士林夜市近期發生現切水果攤販售高價格的現切水果給觀光客，造成消費爭議。

她說，法務局與市場處等單位組聯合稽查小組，針對士林夜市包含公有士林夜市現切水果攤進行稽查，今年1月，共取締開單44件，經嚴格查察後，大南路、基河路前的2攤流動水果攤販已結束營業。

市場處統計，士林夜市販售現切水果攤共19攤，包含公有市場內10攤，市場外屬流動攤販有9攤。

何修蘭表示，到場稽查時發現都是外籍觀光客購買現切水果，雖然觀光客對價格沒有異議，但稽查小組仍會要求攤販必須張貼單價表，並遵守買果4部曲「問、秤、買、切」。

她指出，士林夜市現切水果攤販的水果品質雖不錯，但價格約比水果攤貴2、3倍，雖然無法針對價格取締開罰，但會持續透過聯合稽查，盼能減少消費糾紛。

市場處攤販科長楊忠誠說，近期接獲3起民眾投訴，指稱士林夜市流動現切水果攤販賣高單價的現切水果，稽查發現，現切水果流動攤販訂定價格確實偏高，為確保消費者權益，仍會持續稽查，盼讓不良流動攤販可退出夜市。

法務局建議，購買現切水果，可牢記買果4部曲「問、秤、買、切」，消費者應注意攤販是否有先詢問價格、秤重，且攤販應該要向消費者確認購買意願後，才可分切水果，不可有強迫購買行為。（編輯：張銘坤）1080221