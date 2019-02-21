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南投辦校長會議 分享理念助提升教育品質

最新更新：2019/02/21 17:46
南投縣副縣長陳正昇（中）21日出席南投縣校長會議，並頒獎表揚績優學校，他希望透過會議凝聚校長共識、分享教育理念，以提升教育環境及品質。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 108年2月21日
南投縣副縣長陳正昇（中）21日出席南投縣校長會議，並頒獎表揚績優學校，他希望透過會議凝聚校長共識、分享教育理念，以提升教育環境及品質。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 108年2月21日

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣副縣長陳正昇今天出席南投縣107學年度第二學期校長會議，並頒獎表揚11所績優學校，他表示，盼透過會議凝聚校長共識、分享教育理念，達到提升教育環境及品質等目標。

南投縣校長會議今天在國立水里高級商工職業學校舉行，縣立高中、國中、國小校長參與，南投縣副縣長陳正昇出席並頒獎表揚11所績優學校，會中也安排教育處業務報告、綜合座談，並帶校長參訪水里蛇窯以認識陶藝文化，及體會文化保存的不易。

陳正昇說，縣長林明溱非常重視教育，除學生免費營養午餐政策持續，投資教育的「經費比例」更不輸直轄市，感謝校長及教師長期付出與努力，讓學生都能平等受教，由於新學期開始，盼透過會議宣導教學觀念、提供校長反映問題平台，使教育政策實施更確實。

根據教育處資料，受表揚11所學校有教育部夏日樂學課程模組甄選活動佳作國姓鄉福龜國小、魚池鄉五城國小、信義鄉豐丘國小；國民中小學行動學習績優學校竹山鎮延和國中、草屯鎮炎峰國小。

教育處表示，還有推動健康促進績優學校南投市南崗國中、埔里鎮大成國小、信義鄉地利國小、信義鄉久美國小；教育部品德教育特色學校名間鄉三光國中、埔里鎮埔里國小。（編輯：陳俊碩）1080221

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