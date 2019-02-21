徐竫雯爭取運動員資源 侯友宜允諾奧援

網球女將徐竫雯（左3）21日與新北市長侯友宜（右3）會面，侯友宜致贈運動專用藍牙耳機，希望她放鬆心情面對各種挑戰，徐竫雯回贈在澳洲參賽時買的紀念運動毛巾。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年2月21日

（中央社記者黃旭昇新北21日電）網球好手徐竫雯將前往日本參賽，她今天提出缺乏室內網球場地、選手重量訓練場地不足及退役後生涯銜接等問題。新北市長侯友宜今天指出，徐女所提建議會落實在政策中。

台灣網球女雙組合張凱貞與徐竫雯2日在澳洲的倫瑟斯頓（Launceston）女子網球決賽，以直落二擊退澳洲雙打組合，順利抱走冠軍獎盃。

徐竫雯即將前往日本參加比賽，她今天下午拜會新北市政府。侯友宜致贈運動專用藍牙耳機，希望她聽音樂放鬆心情，面對各種挑戰。

徐竫雯回贈澳洲參賽時買的紀念運動毛巾。她說，去年新北市長選舉期間，她買便當回到三重區溪尾街家中時，剛好侯友宜向家人拜票，她曾提出室內網球場地不足、選手缺乏重訓場地及退役後生涯銜接問題。

侯友宜表示，這些建議會落實在他的政策中，短期、中期目標是在學校風雨操場及國民運動中心，打造室內網球場；未來將再盤點各行政區可開發的據點，規劃複合式運動服務場館。

他說，長期目標會針對量的需求，決定是否興建專屬網球選手的訓練場地，或興建微運動中心，滿足全民運動與競技選手的訓練需求。

侯友宜指出，市府也會協助選手生涯規劃，每年媒合選手到學校社團、國民運動中心擔任教練，並結合體育署資源，推介選手至企業擔任運動指導員，或到體育行政單位擔任行政人員。

新北市政府體育處表示，台灣撐竿跳好手謝佳翰就是透過體育處的媒合，每天在三鶯運動中心進行體能重量訓練；鏈球選手洪琇玟也固定在板橋運動中心肌力體能教室練習，全心備戰今年的全國運動會。（編輯：戴光育）1080221