新北議會國民黨團交接 侯友宜盼順利通過預算

國民黨副主席曾永權（左）22日在新北市議會頒發聘書給新任議會黨團書記長周勝考（右）。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年2月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）中國國民黨新北市議會黨團今天舉行書記長暨黨團幹部交接，由國民黨副主席曾永權頒發聘書。市長侯友宜到場致意，盼望府會攜手合作，順利審查通過108年度市政預算。

新北市議會國民黨團書記長由市議員周勝考擔任，從卸任的書記長林金結手中接下棒子。周勝考致詞，希望黨團發揮議會內協調功能，拜託在場的民進黨團總召集人何博文、無黨籍聯盟召集人蔡錦賢，惜緣凝聚福氣展開府會和諧，才能讓人民過好日子。

希望爭取下屆立法委員選舉提名的林金結，獲得市黨部主委李乾龍的祝福「更上層樓」，引起會場一片歡呼。李乾龍致詞時說，「這是林金結自己爭取表態」。

曾永權讚揚林金結領導的上屆議會黨團善盡監督職責，也協助推動市政，期盼新的一屆議會黨團，協助脫胎換骨的侯友宜推動市政。

侯友宜感謝前書記長林金結率領議員團隊，積極監督市政、審查預算，讓市府團隊不斷進步。他希望未來透過府會共同目標並肩作戰，為市政找到最好方向。

針對新北市府預算仍未通過，侯友宜表示，溝通過程難免有不同意見，將以最大誠意傾聽市議員心聲，讓議員充分瞭解預算的編列項目與用途，盼望府會合作順利通過市政預算。（編輯：方沛清）1080222