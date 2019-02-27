大膽島刺槍術迎觀光 老兵聚首練一晚就上陣

曾在金門大膽島服役的老兵林啟談（右）等人，27日在大膽島開放觀光啟動儀式上，高歌「英雄好漢在一班」，引領眾人進入生明廳前廣場，見證大膽島開放觀光。中央社記者黃慧敏攝 108年2月27日

（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）「英雄好漢在一班」熱血歌聲中，曾在大膽島服役的老兵以刺槍術揭開島上開放觀光序幕；6位年齡相加近400歲老兵昨天才全員到齊，練一晚今天就上陣，但他們說，刺槍練了50年了。

民國103年移交金門縣政府後，歷經多年籌劃，大膽島終於將在3月1日開放觀光。開放觀光啟動儀式今天在大膽島舉行，由縣長楊鎮浯主持。

啟動儀式中邀請老兵表演刺槍術。表演班底是以民國58年陸軍官校專修班21期師出同門的老兵為主。除了最年輕的邱睿家，其他人年齡在66到70歲之間。

刺槍表演是由時任烈嶼參四戰車修護兵工官的排長王建華召集，他在61年負責運送5輛戰車M5A1（金門之熊）上大膽島，這段經歷讓他永生難忘。

全程帶領刺槍表演的則是67年至68年在大膽島參三作戰官的劉伯麟，他歷任三軍大學戰爭學院助教、旅長，以上校退役。他說，大夥昨天才全員到齊，練了一個晚上今天就「上陣」。

不過，曾任陸軍46師連長的陳松濤說，「我們刺槍已練了50年了」，他還說，民國60年畢業後，這次和劉伯麟是第一次見面。

劉伯麟說，離開大膽島已40年，對連接南山和北山的中央坑道印象最深刻；以前住在島上最高的碉堡，「睡覺的地方就是作戰的地方」。他說，會帶家人再登大膽島，和他一起回憶軍旅生涯。

引領高唱軍歌的大膽老兵志工中，多數是第3度回島擔任據點環境整理的志工。其中，許元皇和余世仁都是兩度在金門服役。余世仁76年9月到77年3月擔任南山連中士班長，由於18歲就當班長，被同袍戲稱「囡仔班長」。志工藍林萬則是燒得一手好菜，78年7月駐守北山時任雞舍管理員，登島做志工，高超廚藝再度擄獲袍澤脾胃。

試營運和啟動儀式中穿梭拍攝的國際知名攝影家蔡榮豐，67年在島上擔任攝影官。因著這段因緣，從去年7月試營運到現在，他排開各方邀約，多次上島，只想為大膽島留下歷史紀錄，先後推出「大膽日月」和「大膽面世」宣傳短片。他更提出「大膽和平．跨世代小人物大英雄」拍攝計畫，希望透過大膽島自戰爭走向和平的攝影作品系列，集結出書及跨國攝影展，帶動國際人士參訪、關注大膽島。

特別的是，蔡榮豐今天帶著愛妻蔡青樺上島，並出示41年前從島上寄出給當時還是女友的蔡青樺信件。蔡榮豐說，當年雖然島上封閉，感謝有軍郵局，讓他們可以與親友聯繫，這是對阿兵哥最大的鼓勵。（編輯：吳佳穎）1080227

金門大膽島開放觀光啟動儀式27日舉行，以民國58年陸軍官校專修班21期為主的老兵們，在當年大膽島作戰官劉伯麟（前）帶領下，登台表演刺槍術。中央社記者黃慧敏攝 108年2月27日

充滿神秘色彩的金門大膽島終於將在3月1日開放觀光，27日先在大膽島生明廳前廣場舉行啟動儀式，由金門縣長楊鎮浯（2排左5）主持。中央社記者黃慧敏攝 108年2月27日

41年前曾在金門大膽島服役的蔡榮豐27日帶著妻子蔡青樺登島參與大膽島開放觀光啟動儀式，並出示當年從島上寄出給當時還是女友的蔡青樺信件。蔡榮豐說，感謝軍郵局，讓當時的他們可和親友聯繫。（蔡榮豐提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年2月27日