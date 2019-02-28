新北廚餘餵豬未申請檢核 7場次遭處罰

新北市政府28日表示，為嚴防非洲豬瘟入侵，持續輔導未通過廚餘再利用檢核的養豬場轉型以飼料餵養或申請退場補助方案，也呼籲各養豬場確實配合中央防疫政策，共同維護台灣養豬業產銷安全。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年2月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市府今天表示，目前仍有17場養豬戶並未申請通過廚餘養豬檢核，卻仍以廚餘養豬，市府巡迴稽查已經處罰7個場次。新北市災害應變中心要求高溫烹煮，嚴防非洲豬瘟疫情。

新北市非洲豬瘟災害應變中心今天發布新聞表示，養豬業者務必落實生物安全防治措施與烹煮廚餘，統計截至1月底為止，新北市未通過廚餘再利用檢核有24場，春節期間持續稽查勸導82場次，截至2月15日已有7場養豬場轉用飼料。

應變中心表示，勸導期已結束，自2月16日起針對未申請檢核的17場養豬戶連續稽查，發現有7場次違規使用廚餘，每次依廢棄物清理法裁處最高新台幣6000元。

新北市災害應變中心說，廚餘養豬場必須落實廚餘烹煮達攝氏90度，持續1小時以上高溫蒸煮工作。各區養豬班必須回報每天高溫蒸煮情形，加強疫情區域聯防意識。

新北市災害應變中心持續輔導通過檢核的廚餘養豬場落實廚餘烹煮需達90度，並持續1小時以上的高溫蒸煮工作，除派員巡查外，各區養豬班也以通訊軟體自發性回報每日蒸煮情形，攜手聯防，加強非洲豬瘟防疫。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年2月28日

災害應變中心說，針對未取得再利用檢核廚餘養豬場，將進行輔導轉用飼料餵飼或退場。養豬場如果無法改以飼料餵飼，3月31日前可申請廚餘養豬退場補助方案領取離牧經費。

另外，新北市偶有養豬戶隨意棄置病死豬的不道德行為，災害應變中心呼籲飼養豬隻如有異常死亡，應通報動保處派員處理。

環保局表示，申請廚餘再利用檢核，程序並不麻煩，重點在於必須擁有高溫烹煮設備。

至於廚餘的去化處理，新北市府環保局表示，清潔隊每天收集包括堆肥廚餘與養豬廚餘，每年約產出12萬噸以上廚餘，其中約7.7萬噸堆肥廚餘，養豬廚餘4.6萬噸。

環保局說，堆肥廚餘的處理，目前沒有問題，至於養豬廚餘可以處理至3月底為止。還有10個行政區的養豬廚餘預期可以順利完成標案，若無法招標，會依照環保署的指引，以併入堆肥、掩埋或焚化方式處理。（編輯：方沛清）1080228