建構高風險安全網 新北攜手醫療強化通報

（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市連續發生多起虐童案件，怵目驚心的案情讓人心痛不捨，也引起網民關心。市府今天表示，將攜手第一線基層醫療人員，架構綿密通報網路，讓受虐兒與高風險家庭及時受關注。

新北市府今天表示，國內兒虐事件層出不窮，許多個案送到醫院再通報時多半已傷重，甚至奄奄一息，令人遺憾。

為了在第一時間及早發掘個案，伸出援手，市府社會局針對新北市1600多家基層診所，架構通報網路，希望醫師多雞婆一點，發現可疑徵候及早拿起電話通報，一起守護婦幼，遠離兒虐。

新北市府家庭暴力與性侵害防治中心主任許芝綺表示，許多兒虐事件除鄰居通報，有些是受虐兒童到了大醫院，不是奄奄一息、回天乏術，就是遍體鱗傷、骨瘦如柴。

許芝綺接受中央社訪問表示，依兒童及少年福利與權益保障法，醫事人員和警察、社工、教育人員都是責任通報員，不過，因衛生福利部規定的通報表多達數頁10多項，造成基層診所醫師通報意願較低。

另外，她分析，也有許多基層醫師害怕虐待兒童的當事人，若獲悉是醫院通報會採取報復手段，因此，降低醫師通報意願。

但「傷勢會說話」，許多蛛絲馬跡就是藏在兒童的傷勢中，她認為，若第一時間就發現疑似兒虐或家暴的傷勢，及早通報，就能及時挽回遺憾事件。

尤其，可疑外傷、體重過輕、不合理或不明的疼痛，甚至精神心理異常等，都是重要的跡象。許芝綺表示，日前新北地檢署起訴的一件父母疏於照顧，疑似虐兒案件，就是透過醫院通報才拯救出女童。

這起兩年前的個案，4歲女童因內臟破裂送醫，醫師發現徐姓女童營養不良、身體比同年齡孩童瘦小，且胃部有因為外力造成的8公分大傷口，送醫因素不是疾病，疑遭人虐待、毆打造成傷害，醫師立即通報處理。

有鑑於「私刑正義」有蔓延趨勢，市府社會局今天也呼籲家暴案件或兒虐案交給專業人員處理。每一個人都要發揮雞婆精神，有時一通電話就能挽救一個小孩。

新北市府衛生局也推出「幼童疫苗催注關懷計畫」，針對3歲以下的幼童，若未按時程注射常規疫苗，公共衛生醫護人員將先後以電話、明信片或簡訊催注，若仍未連絡上，則與里長家訪並觀察幼童照護情形，發現異常立即轉介社政單位介入。（編輯：張銘坤）1080302