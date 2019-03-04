時力北市3議員提案 盼委員會納入直播

為避免預算審查等諸多爭議，時代力量台北市議員黃郁芬（左起）、林穎孟、林亮君4日表示，台北市議會目前僅有大會開議才直播，盼連署提案將委員會也納入，對外更公開透明。中央社記者黃麗芸攝 108年3月4日

（中央社記者黃麗芸台北4日電）為避免預算審查等諸多爭議，時代力量台北市議員林穎孟、林亮君和黃郁芬今天表示，台北市議會目前僅有大會開議才直播，盼連署提案將委員會也納入，對外更公開透明。

林穎孟、林亮君和黃郁芬今天共同舉行「推倒羅生門，議會來直播」記者會，訴求台北市議會委員會可比照大會開議進行直播，同時能在地方電視頻道轉播。

林穎孟指出，台北市議會目前大會開議才有直播，委員會只有紀錄和錄音，完全沒有直播和影像資料，並舉預算審查就沒有逐字紀錄，若有爭議發生時又沒有紀錄，外界無法清楚了解實際狀況，希望提案將委員會也納入直播。

她提到，市議會在2016年7月就曾提案委員會直播，當時結論是「再研議辦理」，如今已過3年卻仍未有結果，希望透過這次提案讓內容更完善並開始進行，將爭取友善議員一同連署提案。

同時，也會向台北市有線電視公用頻道協會提出電視轉播申請，將協同台北市觀傳局共同協調可行方案，讓市議會成為真正的透明議會，若順利的話，預計下會期即可施行。

黃郁芬則指出，內政部去年通過「地方立法機關組織準則」修正案，明定地方議會大會應透過網路或電視全程直播，議會大會及委員也要全程錄影，代表會需全程錄音，這代表各級民代討論公共事務時，也要讓人民能參與。

她說，立法院國會頻道開播以來，觀看人數持續增加，代表民眾是有參與公共事務的需求。

林亮君也表示，無論政府預算或政策討論，民眾都希望能用公開透明方式，透過直播平台可看到民代或首長在備詢時的闡述內容，引起更多社會討論，直播是有其需要，目前市議會委員會只有紀錄，希望能修法將委員會納入直播。（編輯：方沛清）1080304