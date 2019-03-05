綠營要求柯呈枋列席議會 中市府指無備詢義務

國民黨彰化縣第一選區立委補選候選人柯呈枋被指擔任台中市政府參事又到彰化選立委，台中市議會民進黨團5日上午召開記者會，黨團總召李天生（中）等人要求柯呈枋列席臨時會備詢。中央社記者趙麗妍攝 108年3月5日

（中央社記者趙麗妍台中5日電）國民黨彰化縣第一選區立委補選候選人柯呈枋被指擔任台中市政府參事又到彰化選立委，台中市議會民進黨團今天要求柯列席臨時會備詢，市府表示，參事並無列席備詢報告的義務。

台中市議會6日將召開第三屆第一次臨時會，台中市議會民進黨團今天上午召開記者會，黨團總召李天生指出，柯呈枋1月10日獲得國民黨徵召參選彰化縣立委補選，1月21日又出任中市府簡任12職等參事。柯呈枋21日報到後隨即辦理休假，返回彰化投入選戰。

台中市議員賴佳微表示，柯呈枋欺騙台中、彰化民眾，宣稱辭官參選，卻又在台中市政府擔任參事，領台中人的納稅錢去彰化選舉。

市議員林德宇指出，柯呈枋去年12月13日就表達參選意願，台中市長盧秀燕上任第一天就急著批商調函，根本圖利柯呈枋，市議會一定會追究責任。

市議員蔡耀頡指出，柯呈枋的經歷豐富，這樣優秀的人才，應該留在台中市政府好好服務。

對此，台中市新聞局長吳皇昇表示，由於憲法保障人民參政權，公務人員只要符合選罷法規定，當然可以登記為公職候選人。柯呈枋行使公民權益，請假亦符合規定，市府尊重柯為民服務、發聲的決心。

中市府指出，依據內政部函釋「地方制度法」規定，因參事不屬於機關首長或單位主管，並無列席報告、備詢及說明之法定義務，除非兼任重要職務。而柯呈枋參事並未兼任市府其它重要職務，因此，無須列席備詢，柯參事也一切依規定請假辦理。（編輯：戴光育）1080305