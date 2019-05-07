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托嬰中心超收幼童 新竹市府開罰要求轉托

最新更新：2019/05/07 18:16
新竹市某私立托嬰中心因超收幼童遭民眾檢舉，新竹市政府社會處在4月23日派員稽查，發現業者將15名幼童藏匿於陽台以躲避查緝，社會處依法開罰並要求業者孩童後續轉托計畫。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣傳真　108年5月7日
新竹市某私立托嬰中心因超收幼童遭民眾檢舉，新竹市政府社會處在4月23日派員稽查，發現業者將15名幼童藏匿於陽台以躲避查緝，社會處依法開罰並要求業者孩童後續轉托計畫。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣傳真　108年5月7日

（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）新竹市某私立托嬰中心，因超收幼童遭民眾檢舉，新竹市社會處依「兒童及少年福利權益保障法」開罰，副處長魏幸雯今天受訪表示，業者已安排超收幼童離園，社會處將擇日複查。

此家托嬰中心發聲明稿指出，他們從事幼教10多年，這次超收幼童為事實，不會逃避、沒有任何藉口，「錯了就是錯了」，將逐一致電給各家長致歉，若家長有不滿要退費，園方會承擔。未來，保證不再有超收情況發生，再次向家長致歉。

魏幸雯表示，托嬰中心共有3個分館，在4月22日有民眾檢舉此托嬰中心有違規超收幼童情形，隔日社會處派員進行臨時稽查，在3館2樓陽台，找到被藏匿的15名幼童。

魏幸雯說，此家私立托嬰中心確實有超收幼童情形，社會處稽查後發現超收15名幼童，也在4月26日函請托嬰中心限期改善，並要求業者提出15名孩童後續轉托計畫。目前，孩童皆已確認離園日期，並在5月22日前妥善媒合。

魏幸雯指出，托嬰中心依規定只能收36名幼童，且師生比應為1：5，稽查結果發現師生比例高達1：6，有違規超收情形。社會處依「兒童及少年福利權益保障法」第108條對業者開罰，罰鍰3萬元以上30萬元以下。

魏幸雯指出，未來，社會處將增加不定期抽訪及抽查各園所，加強新竹市托嬰中心收托安全管理，也呼籲家長如發現托嬰中心有超收情況，或家中孩童異狀，請通報社會處，以維持收托品質及幼兒安全。（編輯：李錫璋）1080507

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