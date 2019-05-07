健康促進國際認證 黃偉哲盼從校園推廣

台南市後壁區新嘉國小獲得衛生福利部第4屆健康促進國際認證金質獎，台南市長黃偉哲（中）等人7日出席金質獎揭牌及社區推廣活動。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年5月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市後壁區新嘉國小獲得衛生福利部第4屆健康促進國際認證金質獎，今天舉辦金質獎揭牌及社區推廣活動。台南市長黃偉哲致詞時表示，希望讓校園成為健康幸福城市的推廣基地。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，台南市在衛生福利部舉辦的第4屆健康促進國際認證中，獲得1金12銀2銅4推動嘉獎，獲獎校數居全國之冠。新嘉國小是此次獲得金質獎的5校中，學生人數最少的偏鄉學校。

黃偉哲致詞時表示，新嘉國小落實學童體重自主管理，實施在地米食跨領域特色教學；並與衛生單位合作，辦理口腔衛生營、牙醫師到校診療，設置防撞創意多功能展示區，更走入社區開辦樂齡健康課程及進行自主防災演練，讓健康促進從學校、家庭延伸到社區。

黃偉哲表示，期許有更多學校積極投入推動，讓校園成為健康幸福城市的教育推廣基地；把學校進行的健康活動帶到家庭、社區，讓孩子、師長、社區居民能高高興興為自己的健康打拚。（編輯：黃世雅）1080507