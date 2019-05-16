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美容半永久定妝術 斗南大德工商引進教學

最新更新：2019/05/16 16:31
雲林斗南大德工商職校16日舉行特色課程教學發表會，介紹校方特別引進的半永久定妝技術教學，希望增加學生多元技術。（大德工商提供）中央社記者葉子綱傳真 108年5月16日
雲林斗南大德工商職校16日舉行特色課程教學發表會，介紹校方特別引進的半永久定妝技術教學，希望增加學生多元技術。（大德工商提供）中央社記者葉子綱傳真 108年5月16日

（中央社記者葉子綱雲林縣16日電）美容工作室的美甲、美睫及半永久定妝造型成為時尚，雲林斗南大德工商職校引進半永久定妝教學，培養學生多元的美容化妝技巧，學生今天在發表會中展示學習成果。

雲林縣斗南鎮大德工商職校上午發表半永久定妝技術特色課程教學發表會，時尚造型科的學生興奮地說，能在學校學到最夯的美容技術，實在很高興，對將來就業有很大幫助。

大德工商校長涂金助表示，這是彰雲嘉地區高職首度引進的教學課程，對學生考取證照與將來就業幫助很大，學校不惜重資聘請師資，目的希望增加學生多元技術。

時尚造型科主任劉云鈞表示，美容科學生一般以學習美髮、美甲、美睫等技術為主，但是時尚潮流不斷推進，這次引進介於整形美容與一般化妝之間的紋繡技術的半永久定妝造型教學，希望讓學生畢業後取得證照或就業時，擁有更強的時尚美容技巧。（編輯：陳俊碩）1080516

雲林斗南大德工商職校16日舉行半永久定妝技術特色課程教學發表會，校長涂金助說，這是彰雲嘉地區高職首度引進的教學課程，對學生考取證照與就業幫助很大。（大德工商提供）中央社記者葉子綱傳真　108年5月16日
雲林斗南大德工商職校16日舉行半永久定妝技術特色課程教學發表會，校長涂金助說，這是彰雲嘉地區高職首度引進的教學課程，對學生考取證照與就業幫助很大。（大德工商提供）中央社記者葉子綱傳真　108年5月16日
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