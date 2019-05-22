高市道路天坑深逾3公尺 急封路修復
最新更新：2019/05/22 10:21
高雄市大順路、中正路口21日晚間被發現路面塌陷10餘公分，經高雄市政府水利局現場勘查，發現是污水用戶接管疑因破損而掏空路基；經開挖，掏空深度達3.7公尺左右，22日將開挖換置管線，再回填修復道路。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 108年5月22日
（中央社記者王淑芬高雄22日電）高雄市道路又見「天坑」，這處位在大順路、中正路口的坑洞於21日晚上塌陷，經水利局開挖確認是污水管線破損。坑洞有3.7公尺深，疑因連日大雨沖刷致管線破損，今天進行修復。
大順路、中正路是高雄市交通繁忙的路段，昨天晚上被發現路面塌陷10餘公分，經高雄市政府水利局現場勘查，發現是污水用戶接管疑因破損而掏空路基；經開挖，掏空深度達3.7公尺左右。
水利局研判可能是連日大雨沖刷造成管線破損導致路基流失，路坑長寬約4到5公尺，為免掏空擴大，水利局緊急於昨晚進行路基回填處理，並局部封路；今天將開挖換置管線，再回填修復道路。
高雄市長韓國瑜再三宣示「路平」是首要市政工作，但日前才因一處甫修好的道路又塌陷需重新開挖修復，昨天又見道路「天坑」。
該路坑位在高雄市交通繁忙的路口，將衝擊交通及用路人權益。水利局評估，修復工程約需1到2天的時間。（編輯：戴光育）1080522
高雄市大順路、中正路口21日晚間被發現路面塌陷10餘公分，高雄市政府水利局研判可能是連日大雨沖刷造成管線破損導致路基流失，為免掏空擴大，水利局緊急進行路基回填處理，並局部封路；22日將開挖換置管線，再回填修復道路。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 108年5月22日