高市道路天坑深逾3公尺 急封路修復

高雄市大順路、中正路口21日晚間被發現路面塌陷10餘公分，經高雄市政府水利局現場勘查，發現是污水用戶接管疑因破損而掏空路基；經開挖，掏空深度達3.7公尺左右，22日將開挖換置管線，再回填修復道路。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 108年5月22日

（中央社記者王淑芬高雄22日電）高雄市道路又見「天坑」，這處位在大順路、中正路口的坑洞於21日晚上塌陷，經水利局開挖確認是污水管線破損。坑洞有3.7公尺深，疑因連日大雨沖刷致管線破損，今天進行修復。

大順路、中正路是高雄市交通繁忙的路段，昨天晚上被發現路面塌陷10餘公分，經高雄市政府水利局現場勘查，發現是污水用戶接管疑因破損而掏空路基；經開挖，掏空深度達3.7公尺左右。

水利局研判可能是連日大雨沖刷造成管線破損導致路基流失，路坑長寬約4到5公尺，為免掏空擴大，水利局緊急於昨晚進行路基回填處理，並局部封路；今天將開挖換置管線，再回填修復道路。

高雄市長韓國瑜再三宣示「路平」是首要市政工作，但日前才因一處甫修好的道路又塌陷需重新開挖修復，昨天又見道路「天坑」。

該路坑位在高雄市交通繁忙的路口，將衝擊交通及用路人權益。水利局評估，修復工程約需1到2天的時間。（編輯：戴光育）1080522