更多編輯台推薦新聞：
獨家／兩岸同婚配套 取消陸人單身驗證禁結婚戳章
政治

獨家／兩岸同婚配套 取消陸人單身驗證禁結婚戳章
互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
早安世界》台商回流衝破3100億 和碩返鄉投資149億
早報

早安世界》台商回流衝破3100億 和碩返鄉投資149億
Google中止服務華為手機恐淪廢鐵 亞洲店家拒收
產經

Google中止服務華為手機恐淪廢鐵 亞洲店家拒收
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
圖輯／同婚登記正式上路 厭世姬盛裝曬甜蜜
訊息平台
首頁 / 地方

高市道路天坑深逾3公尺 急封路修復

最新更新：2019/05/22 10:21
高雄市大順路、中正路口21日晚間被發現路面塌陷10餘公分，經高雄市政府水利局現場勘查，發現是污水用戶接管疑因破損而掏空路基；經開挖，掏空深度達3.7公尺左右，22日將開挖換置管線，再回填修復道路。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 108年5月22日
高雄市大順路、中正路口21日晚間被發現路面塌陷10餘公分，經高雄市政府水利局現場勘查，發現是污水用戶接管疑因破損而掏空路基；經開挖，掏空深度達3.7公尺左右，22日將開挖換置管線，再回填修復道路。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 108年5月22日

（中央社記者王淑芬高雄22日電）高雄市道路又見「天坑」，這處位在大順路、中正路口的坑洞於21日晚上塌陷，經水利局開挖確認是污水管線破損。坑洞有3.7公尺深，疑因連日大雨沖刷致管線破損，今天進行修復。

大順路、中正路是高雄市交通繁忙的路段，昨天晚上被發現路面塌陷10餘公分，經高雄市政府水利局現場勘查，發現是污水用戶接管疑因破損而掏空路基；經開挖，掏空深度達3.7公尺左右。

水利局研判可能是連日大雨沖刷造成管線破損導致路基流失，路坑長寬約4到5公尺，為免掏空擴大，水利局緊急於昨晚進行路基回填處理，並局部封路；今天將開挖換置管線，再回填修復道路。

高雄市長韓國瑜再三宣示「路平」是首要市政工作，但日前才因一處甫修好的道路又塌陷需重新開挖修復，昨天又見道路「天坑」。

該路坑位在高雄市交通繁忙的路口，將衝擊交通及用路人權益。水利局評估，修復工程約需1到2天的時間。（編輯：戴光育）1080522

高雄市大順路、中正路口21日晚間被發現路面塌陷10餘公分，高雄市政府水利局研判可能是連日大雨沖刷造成管線破損導致路基流失，為免掏空擴大，水利局緊急進行路基回填處理，並局部封路；22日將開挖換置管線，再回填修復道路。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 108年5月22日
高雄市大順路、中正路口21日晚間被發現路面塌陷10餘公分，高雄市政府水利局研判可能是連日大雨沖刷造成管線破損導致路基流失，為免掏空擴大，水利局緊急進行路基回填處理，並局部封路；22日將開挖換置管線，再回填修復道路。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 108年5月22日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容 中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報