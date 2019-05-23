苗縣石虎保育自治條例過一關 送交大會討論

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣石虎保育自治條例草案去年在縣議會闖關失敗，經縣府修正部分條文今年捲土重來，草案送交縣議會審查，下午縣議會第四審查會決議，全案送交大會討論。

苗栗縣政府為保護瀕臨絕種保育類動物石虎，擬定「苗栗縣石虎保育自治條例草案」，相較於去年5月，提案在議會分組審查階段直接遭封殺退回；今年縣府事前邀集專家學者討論修正部分條文，讓條文內容定義更明確，全案今天下午經苗栗縣議會第四審查會開會決議，送交大會（二讀）討論。

第四審查會主席、縣議員林寶珠表示，石虎議題引發各界關注，經與會成員充分表達意見後，並未做出通過與否結論，決議應送交大會，讓其他小組成員、苗栗縣38席議員都能充分參與、討論，或許會有更好結論。

第四審查會成員、縣議員曾玟學指出，討論過程仍有部分議員擔心對地方開發、私人產權造成影響，但他認為，草案只是宣示性條文，僅對公共工程加以規範，會議中間一度動用表決是否退回草案，經過不斷溝通，最後才做成送交大會決議。

如此是否象徵苗栗縣石虎保育自治條例向前邁進一步？曾玟學說，「只是延長戰線」，他期盼，進入大會討論時，每位議員都能理性溝通、支持此案，讓苗栗成為第一個通過石虎保育條例的縣市。

此外，下午的審查會一度發生插曲，部分議員認為在審查小組尚未取得共識前，非審查小組議員及助理、媒體應先行離席，引發被請出會議室的陳品安、黎煥強、陳光軒等旁聽議員不滿。

曾玟學說，他當時感到有些困惑和遺憾，不過既然最終全案保留發言權提交大會，屆時全數議員都可針對草案表示意見。

苗栗縣政府農業處指出，「苗栗縣石虎保育自治條例草案」納入公共工程生態檢核機制，公共工程開發面積逾1公頃以上或新闢、拓寬道路長度為1000公尺以上且位於縣內石虎利用棲地者，應在規劃初期及施工階段向石虎生態保育背景專家諮詢，採取對環境友善之工法。

農業處表示，此次草案內容在政府分工、石虎利用棲地保護、獎勵補助社區及個人措施、石虎保育推動小組建置、指定應啟動機制之公共工程規模、時間點、專家諮詢、應採施工方法、石虎生態保育背景專家人才庫公告及推動石虎保育業務財源規劃等，都做出更明確規範。（編輯：張銘坤）1080523