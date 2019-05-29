北市老人福利民調 6成支持取消重陽敬老金

（中央社記者陳怡璇台北29日電）台北市議會國民黨團提議恢復重陽敬老金，研考會針對老人福利議題進行民調，6成受訪者支持取消敬老金，並把預算放到老人需要照顧項目，約3成則認為這是老人應得尊重與福利。

台北市長柯文哲在第一任市長任內將每年發給北市長者的重陽敬老金排富，過去只要年滿65歲的市民或55歲以上的原住民，重陽節可領取新台幣1500元到1萬元不等的敬老金。經調整後，改為只有低收入戶或中低收入戶的長者可領1500元、99歲以上則給1萬元。

國民黨黨團則提議恢復重陽敬老金，希望讓北市65歲以上的民眾都領得到。

台北市研考會則於20至23日針對老人福利議題進行民意調查，受訪者共1212人，對於是否支持取消重陽敬老金，支持的為57%、不支持的為28%，其他為不知道、未回答或沒意見。

研考會再進一步詢問對重陽敬老金對受訪者的意義，結果顯示，60.4%支持取消一般老人重陽敬老金，把預算放到老人需要照顧的項目才有意義；31.2%認為重陽敬老金，本來就是老人應得的尊重和福利。

至於受訪者認為這筆預算應優先使用在什麼老人福利項目，前三名分別是醫療照顧33%、長期照護13.7%及日間照護10.5% 。

社會局長陳雪慧表示，一次性、齊頭式發放敬老金會造成北市府財政負擔，且老人老化速度快，當務之急是建置老人福利體系，若議會真的通過恢復敬老金，也將大大排擠社會局資源，「不僅是開倒車，對社會福利專業也是嚴重傷害」。

這項調查在108年5月20日至23日晚間進行，成功訪問18歲以上台北市民1212人；在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.81個百分點以內。（編輯：李錫璋）1080529