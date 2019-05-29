嘉市蘭潭水庫水位回升 音樂噴泉31日恢復展演

嘉義市蘭潭音樂噴泉是目前國內最大的常設型戶外音樂噴泉，2月18日起因水位過低而暫停演出，近日幾波鋒面帶來豐沛降雨，水位已經回升，市府將自5月31日起恢復展演。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年5月29日

（中央社記者江俊亮嘉義市29日電）嘉義市蘭潭水庫自2月18日起因水位過低，音樂噴泉暫停演出，最近幾波鋒面帶來豐沛降雨，水位已經回升，市府決定自5月31日起恢復音樂噴泉展演。

嘉義市政府今天發布新聞指出，位於蘭潭水庫南岸附近的音樂噴泉，是由經濟部水利署補助新台幣1600萬元興建完成，共有35道噴水柱，自2016年2月3日啟用後，為嘉義市增添一項夜間遊憩項目。

由於去年冬季降雨量不足，蘭潭水庫較往年提早進入枯水期，在蓄水位過低的情況下，市府自今年2月18日起暫停蘭潭音樂噴泉展演；5月31日晚上7時30分起恢復展演。

市府表示，蘭潭音樂噴泉是目前國內最大的常設型戶外音樂噴泉，寬度及最高水柱均可達50公尺，搭配七彩燈光效果及6首水舞曲目，附近又有「月影潭心」裝置藝術，更添浪漫色彩。（編輯：張芷瑄）1080529