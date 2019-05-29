自學摸索料理虱目魚 更生人開店步正軌

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台灣更生保護會台南分會輔導的更生人吳凱倫，以網路影片為師學習處理生鮮虱目魚，並成功開店做生意。法務部保護司長黃玉垣與台南地檢署檢察長林錦村今天前往捧場，打氣鼓勵。

吳凱倫開的小吃店位於安南區安和路與安中路、長溪路三叉路口附近，以虱目魚湯、肉燥飯為主。因鄰近工業區，也提供便當訂購及外送服務，自民國107年2月開幕以來，生意一直相當平穩，成為更生保護會台南分會協助的成功個案之一。

吳凱倫受訪時表示，早年因為年少輕狂又愛玩，結果付出慘痛代價，因案被判了8年多的徒刑。31歲時入獄，被關了6年多獲得假釋。出獄後因與社會脫節，自閉了一段時間，除了吃飯之外，很少走出房間。雖然在家人的鼓勵下出去找工作，但四處碰壁；後來得到一些前輩幫助，決定朝創業方向努力。

吳凱倫說，他從半夜到漁港批貨、做水產批發開始學起；並在網路上找到處理新鮮虱目魚的教學影片，前後買了大約100台斤的虱目魚回來試宰。接著再與家人四處去找類似的小吃店，吃吃看別人做出來的東西，靠著做筆記調整口味，把台南、高雄的店幾乎吃遍了。

他說，學生時代曾當過西餐學徒，雖對餐飲業有一定熟悉度，但開店一切從零開始；加上更生人身分，還是要忍受社會上許多異樣眼光。還好有家人的協助和前輩來鼓勵，現在日子過得雖忙，也不算富有，但每天都很充實。相較於年輕時的荒誕，感覺上也快樂許多。

黃玉垣受訪時表示，協助更生人與保護犯罪被害人都是保護司的重要工作。吳凱倫認真做生意，做出來的料理相當好吃，是值得鼓勵的個案，希望他的生意愈做愈好，繼續為社會帶來正面能量。（編輯：黃世雅）1080529