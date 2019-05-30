向北捷重置基金借款惹議 北市：已全數歸還

台北市長柯文哲（右）上任以來累計還債達新台幣540億元，其中230億元借調於北捷重置基金；北市府副秘書長陳志銘（左）30日在市議會答詢時表示，230億已全數歸還重置基金。中央社記者鄭傑文攝 108年5月30日

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北30日電）台北市長柯文哲上任至今，累計還債新台幣540億元，其中230億元借調於北捷重置基金，引發質疑；北市府副秘書長陳志銘今天說，230億元已全數歸還重置基金。

柯文哲下午赴台北市議會進行市政總質詢及答覆，被國民黨市議員游淑慧詢及重置基金等相關問題時，由陳志銘代答，做上述表示。

陳志銘解釋，向重置基金借款的利息較低，為0.162%，而向市政專案建設借款利息較高，為1.1%，所以當時才向重置基金借調，他並強調，借調的錢絕對沒有用於還債，只是債務結構調整。

游淑慧質疑，既然向重置基金借調的利息較低，為何還要全數歸還，改向利息較高的市政專案建設借款，「豈不是借高還低」。

陳志銘回應，因所有人都指市府借調重置基金還債，所以全數歸還，他說，財源回歸為向市政專案建設借款。

他在質詢結束後補充，過去捷運建設工程款有一部分向市政專案建設借款（A），因為利率較高，所以改向捷運重置基金借款（B），A債務消失，但新增B債務；而把B債務還掉後，重新回歸向A借款，總債務維持不變，但債息約增加2億多元。

陳志銘說，向重置基金借款的利息約3726萬元，向市政專案建設借款利息約2億5300萬元。

柯文哲自豪上任以來還債540億元，由於向台北捷運公司重置基金借調經費，民進黨市議員簡舒培、國民黨市議員王浩、陳炳甫都曾提出質疑，認為柯文哲是借用北捷的「救命錢」還債，剝奪台北市民安全來美化債務。

北捷重置基金，全稱為台北都會區捷運固定資產重置基金，依法應用於捷運設備汰換，或逢天災時供緊急重建用。（編輯：李亨山）1080530