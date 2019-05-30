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雙城論壇 柯文哲：時間不是那麼容易敲定

最新更新：2019/05/30 17:01
台北市議會30日召開第13屆第1次會議市政總質詢，台北市長柯文哲（右）在議會總質詢說，雙城論壇其實大家都在下棋，時間不是那麼容易敲定。中央社記者鄭傑文攝　108年5月30日
台北市議會30日召開第13屆第1次會議市政總質詢，台北市長柯文哲（右）在議會總質詢說，雙城論壇其實大家都在下棋，時間不是那麼容易敲定。中央社記者鄭傑文攝　108年5月30日

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北30日電）台北市長柯文哲今天在議會總質詢時說，雙城論壇其實大家都在下棋，時間不是那麼容易敲定。

台北市議會召開第13屆第1次會議市政總質詢，柯文哲與各部會首長列席。

社會民主黨籍議員苗博雅質詢問及，今年雙城論壇舉辦時間及主題。柯文哲說，理論上是雙城論壇，其實大家都在下棋，時間不是那麼容易敲定，主題還是在城市交流層面，包含產業部分，像台北跟上海的經貿為主，「從沒有爭議的部分來談，比較容易」。

苗博雅問柯文哲，台北相對於上海最大的優勢是哪部分。

柯文哲回應，民主、自由。

苗博雅表示，雙城論壇辦多次，在台北也辦4次，但沒有一次主題是要讓上海認識、了解台北的自由、民主、多元，是否有提議加入自由、人權有關的主題。

柯文哲說，通常先從沒有爭議的部分開始談，且要看對方有無辦法學得起來，是要學習人家的優點，而不是缺點，他(參加雙城論壇)會看對方的無現金交易和大規模市政建設，「學對方的缺點幹什麼」。（編輯：張銘坤）1080530

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