強化車站聯外交通 中市府協調公車路線延駛

（中央社記者郝雪卿台中1日電）為強化鐵路高架化後沿線車站聯外交通，台中市政府交通局今天表示，經協調公車路線從今天起由太原車站延駛南京東路、南京路至秀泰影城，並串聯太原及精武車站，便利轉乘火車。

交通局長葉昭甫指出，考量台中鐵路高架化後各新建通勤車站的聯外交通接駁，並因應各地大量的新建住宅，交通局近來持續盤點無公車服務的區域，透過公車路線調整或新闢，讓公車路網更加完善。

葉昭甫表示，包括調整85路公車服務太原車站、新闢246路公車服務太原車站往太原路三段及太平大興路等地區、920路公車服務潭子車站往返潭富路摘星山莊及潭子行政大樓，以及太原車站往返東山高中、新光重劃區等。

葉昭甫指出，例如今天起延駛路線的246路公車，由總達客運經營，民國106年新闢營運以來，服務過去無公車行駛的太原路三段沿線居民，且行駛太平區大興路、中山路，便利居住在太原路、大興路一帶的學生前往太平國中、勤益科技大學通學，當地居民前往國軍台中總醫院一帶就醫、購物也更方便。

葉昭甫說，大台中的公共運輸以軌道（台鐵、捷運）、幹線公車為主、公車接駁為輔，更透過公共自行車完成末端移動服務。為鼓勵使用多樣化大眾運輸系統，台中市已實施台鐵轉乘公車的乘車優惠，目前持悠遊卡、一卡通及愛金卡搭乘公車享有10公里免費；若持卡搭乘台鐵出站後，2小時內再轉乘市公車，更可享有當趟公車全程免費優惠。

葉昭甫也提醒，246路公車因應今起延駛，發車時刻與行駛動線都有調整，相關資訊可於交通局網站及台中市公車動態系統查詢。（編輯：黃世雅）1080601