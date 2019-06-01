仆泥吃土 花蓮鳳林泥巴運動會嗨翻

花蓮鳳林年度盛事「找到田國際泥巴運動會」1日熱鬧登場，大小朋友在水田泥漿裡搶南瓜、拔河，一下滑壘、一下飛撲，儘管身上沾滿泥濘，卻是笑聲不斷。中央社記者李先鳳攝 108年6月1日

（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）花蓮縣鳳林鎮北林三村社區今天大人小孩數百人在水田泥漿裡搶南瓜、拔河，當滑壘、飛撲時，一個踉蹌少不了仆泥吃土，讓參賽者或看熱鬧的群眾都開懷大笑，十分盡興。

「不讓孩子的雙腳踩進泥土裡，將來他不會懂得什麼是故鄉」，社區阿嬤的一句話，讓鳳林鎮北林三村連辦6年的「找到田國際泥巴運動會」，不但凝聚社區居民感情，也讓在外遊子有返鄉的機會。

北林三村社區發展協會理事長李美玲表示，「找到田國際泥巴運動會」希望邀請大家一起來泥土裡勞動，感受土地的芬芳與黏稠，並且成為一顆顆種子，除展現出堅韌樸實的生命力，也傳遞這股人與土地、人與環境、人與人的美好氣味。

下午參加活動的除有花蓮縣北林國小及鳳林國中、國立東華大學的學生，還有來自香港、澳門、馬來西亞、法國等地的青年熱情參與。

立法委員蕭美琴也到場支持。她說，這是有意義的活動，往年都組隊參加，今年因眼睛不舒服沒下場。花蓮有這樣好的天然環境，泥巴運動會正是讓孩子認識土地、體會農村娛樂最好的機會。

泥巴運動會場地是鳥居農場主人徐明堂的田地，他還提供灌溉泉水給參與者、民眾沖洗。他說，每年整地舉辦活動，凝聚社區居民感情，活絡地方。這項活動受到歡迎，連電視台外景節目藝人吳宗憲等都來體驗過。

比賽結束，主辦單位頒發的獎盃，每年都發揮無限創意，過去曾用大小湯鍋、花盆變裝成獎盃，今天用稻草編繩做成獎盃。

李美玲表示，今年因為選舉的氛圍濃厚，因此，從鴻海集團董事長郭台銘的「媽祖托夢叫我一定要出來」、高雄市長韓國瑜的「征服宇宙」、諧音小熊維尼的「只有維泥」等都變成獎盃的名稱，讓人莞爾。（編輯：戴光育）1080601

「找到田國際泥巴運動會」已是花蓮鳳林當地知名活動之一，1日在北林國小旁水田熱鬧登場，民眾開心在田中泥漿裡玩耍，大小朋友都嗨翻。中央社記者李先鳳攝 108年6月1日

花蓮縣鳳林鎮北林社區主辦的「找到田國際泥巴運動會」1日正式登場，民進黨籍立委蕭美琴（左）到場支持，拿著本屆創意獎盃開心與北林三村社區發展協會理事長李美玲（右）合影。中央社記者李先鳳攝 108年6月1日