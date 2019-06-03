批欺騙市民 高雄議會民進黨團促韓國瑜辭市長

（中央社記者王淑芬高雄3日電）高雄市議會民進黨團今天召開「欺騙高雄、辭市長離開高雄」記者會，批評市長韓國瑜上任5個多月，環境、疫情及交通都惡化，指韓身為主帥無心市政，促辭市長離開高雄。

民進黨團10多位市議員高舉標語認為，既然韓一心想選總統，基於對高雄市民最基本的尊重，就應辭去市長。市議員陳致中、鄭光峰、簡煥宗等人輪番批評韓國瑜無心市政。

陳致中指出，韓國瑜演講說鬼混政治人物下台，其實全台最鬼混的就是韓國瑜，「這種無心市政還不叫鬼混？那請問什麼才是鬼混？」他批評市政空轉，讓高雄四分五裂，無心市政整天想選總統、只顧韓粉不顧白粉（反毒活動），韓國瑜把高雄當備胎，有負市民殷望。

鄭光峰批韓是過客心態，「主帥心不在市政，其他幕僚怎會有心在市政？」辭市長才能免於市政空轉。簡煥宗說，高雄交通肇事率及A1類（車禍發生內24小時死亡人數）案件增加、愛河髒、登革熱疫情居冠等，市政每況愈下，促韓辭市長。

韓國瑜1日在凱道造勢後，今天回到高雄市議會接受市政總質詢備詢，遭民進黨市議員李喬如強力批評，2人言詞交鋒，有激烈攻防。李喬如指韓的答詢及表現都答非所問、欠缺專業表現，評鑑只能給20分。

李喬如總質詢先問列席官員是否反對韓國瑜選總統，現場沒人舉手，於是被李喬如全數請出議場。她解釋接下來要問的問題「只跟韓國瑜有關」，所以堅持官員全部離場，經過議長許崑源折衝，留下3位副市長與秘書長。

李喬如隨後質詢火力猛烈，先是問韓有無出席過行政院會，不去院會是否有致電報告等，批韓未放下身段；遠不及前市長陳菊在國民黨執政時的身段，為了高雄市還多次到中央向前總統馬英九及院長尋求支持。

對於李喬如火爆嗆辣的質詢，韓國瑜答詢反駁「有出席過院會，當時院長是賴清德」，不滿李引用錯誤的資料。李喬如不聽韓的答覆，再批韓的不是，韓國瑜怒飆「市府高舉債不是我韓國瑜借的，民進黨執政20、30年，到現在市府沒錢」，去年市府花新台幣10幾億元鋪路，一場雨造成數千坑洞，質疑李喬如為何都不質詢。

隨後韓再嗆李喬如「雙重標準、是非不明，議員表現不及格」，反問慶富案、氣爆善款等問題為何都不質詢，是「典型的民進黨質詢」。雙方你來我往，氣氛火爆。（編輯：黃世雅）1080603