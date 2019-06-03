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質詢砲轟韓國瑜 李喬如臉書遭嗆聲送暖兩極

最新更新：2019/06/03 20:11
高雄市長韓國瑜3日在高雄市議會接受市政總質詢，遭民進黨籍議員李喬如（左）強力批評。李喬如指韓國瑜答詢及表現都答非所問、欠缺專業表現；韓國瑜則指李喬如「雙重標準、是非不明，議員表現不及格。」中央社記者王淑芬攝　108年6月3日
高雄市長韓國瑜3日在高雄市議會接受市政總質詢，遭民進黨籍議員李喬如（左）強力批評。李喬如指韓國瑜答詢及表現都答非所問、欠缺專業表現；韓國瑜則指李喬如「雙重標準、是非不明，議員表現不及格。」中央社記者王淑芬攝　108年6月3日

（中央社記者王淑芬高雄3日電）民進黨高雄市議員李喬如在市政總質詢砲火猛烈批評市長韓國瑜，兩人一番脣槍舌戰，有人在臉書為李喬如加油，也有人批評她潑婦罵街，李喬如說「善盡監督職責」。

李喬如是高雄市議會7連霸的市議員，向來以強力監督出名，過去不管對市長或首長的都鏗鏘有力，首長對她的質詢不敢輕忽，在議會算是大砲型議員。

李喬如在總質詢火力猛烈砲轟韓國瑜，批評韓未列席行政院會也批韓市長位置沒坐熱就要選總統，反譏韓才是「權力」掛帥，沒有資格講總統蔡英文等。

和韓國瑜脣槍舌戰後被韓指「不及格的議員」，李喬如反批評韓施政及專業度只有20分，兩人激烈攻防，毫不留情。

結束總質詢，李喬如的臉書被洗版，不少人批李是潑婦罵街、當韓國瑜家的馬桶刷都不配等，不過也有不少人為李加油打氣，肯定李為高雄人講出心聲。

李喬如受訪表示「愛與包容，原諒韓國瑜的不當言論」。她說韓沒有資格評論她是「不及格的議員」，只有她的選區民眾才有資格，她強調質詢是盡應盡的職責、監督市政，有7連霸的資歷，是選民對她的肯定。

質詢韓國瑜後，不少民進黨議員被網友在臉書洗版或恐嚇，李喬如說「我做該做的事。」

議員除了臉書被留言批評，包括時代力量市議員黃捷、民進黨市議員邱俊憲等人都在日前接獲從境外寄來的恐嚇信。

民進黨市議員黃文益今天也接到恐嚇信，和稍早其他議員如出一轍。信函中寫有「殺！殺！殺！」等內容，還有「外出小心、過不了六四」。黃文益笑說「人人有獎」。

高雄市刑警大隊大隊長侯東輝受訪表示，已針對報案的議員提供的資料做指紋鑑定和比對，還求助於刑事局，希望早日偵破。（編輯：陳俊碩）1080603

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