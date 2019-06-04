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駁夫人干政說 韓國瑜:她在幫助弱勢

最新更新：2019/06/04 20:14

（中央社記者王淑芬中央社4日電）外界傳高雄市長韓國瑜的太太李佳芬「夫人干政」、有「夫人幫」存在。對此，韓國瑜駁斥說，他太太在高雄大部分時間在幫助弱勢。他不能接受「夫人干政」的說法。

外傳李佳芬「夫人干政」，媒體人黃光芹日前在三立電視台指出，近來相關爆料共通點就是有一個「鬥李佳芬集團」在操作。

韓國瑜於市政會議後接受媒體採訪，對於外傳李佳芬干政的說法，韓國瑜說，「不能接受」。他表示，李佳芬這段時間多在協助弱勢者，諸如孤兒院、腦性麻痺及毒寶寶，還有外勞留下來的小朋友，協助育幼院孩子籌措上大學的學費等。

另外，每有關軍公教年金「恢復18%」的說法，韓國瑜澄清「從來沒有提過恢復18%，沒有講的話不要塞到我的的嘴巴」。

他指出，他講的是軍公教警的青春只有一次，於他們退休的時候，政府不能失信於他們，要信守承諾。再者，考試院有完整的銓敘部，銓敘部有訂定升遷調補及退撫基金是一個健康的單位，質疑為何還要再疊床架屋設年金改革委員會。

韓國瑜說，「沒有講18%的事」，不希望有人再栽贓他，至於退休的公務人員警消等，可以考量到如何恢復、繼續去研究，盼達到一個政府跟退休的軍公教警能夠接受的方式，而現役部分，由政府溝通談判。

媒體關切參加國民黨總統初選要繳交新台幣500萬元選務作業費是否準備好了。韓國瑜說，明天五人小組會諮詢他，到時候會做說明。五人小組將在5日上午和韓國瑜會面。（編輯：吳佳穎）1080604

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