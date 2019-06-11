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觀光旺季將到 台東大動作稽查生雞糞處置

最新更新：2019/06/11 13:46
台東將進入觀光旺季，為了讓旅客有舒適的度假環境，台東縣政府這幾天大動作稽查養雞場生雞糞處置狀況，全數合格。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年6月11日
台東將進入觀光旺季，為了讓旅客有舒適的度假環境，台東縣政府這幾天大動作稽查養雞場生雞糞處置狀況，全數合格。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年6月11日

（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東熱氣球嘉年華29日將登場，台東也將進入觀光旺季，為了讓旅客有舒適的度假環境，台東縣政府這幾天大動作稽查養雞場生雞糞處置狀況，全數合格。

上個月台東縣議會定期會，多位縣議員質詢反映農民使用生雞糞造成惡臭，影響附近居民，也會對台東觀光大打折扣。另外，台東縣政府環保局人員日前在南迴公路攔截數台載運生雞糞的大貨車，企圖進入台東縣供農民使用。

為加強取締農民使用生雞糞造成惡臭，台東縣政府這幾天大動作稽查縣內養雞場雞糞處理狀況。

台東縣政府農業處長許家豪表示，台東縣家禽畜牧場飼養1萬隻以上的養雞場共有59家，其中12場以高密度水簾方式飼養，產出雞糞量較大，其他以開放式飼養的放山雞畜牧場，雞糞不會集中在禽舍所以產量較少。

許家豪說，農業處這次針對12場水簾式飼養的雞場稽查，生雞糞處理過程都符合經腐熟後才出場。稽查人員特別提醒業者，處理禽畜糞運送過程，務必依農委會「畜牧場申請雞糞清運流程」向縣政府申請核准，避免於運送途中被攔查遭致裁罰。

許家豪呼籲養雞場業者，務必妥善處理生雞糞，不得提供農民使用，也請農民不要從外縣市購買生雞糞，作物施肥一定要購買合法有機質肥料，除了防範禽流感傳入及孳生蒼蠅外，也才能共同維護環境衛生，提升台東縣生活品質。（編輯：翁翠萍）1080611

為加強取締農民使用生雞糞造成惡臭，台東縣政府這幾天大動作稽查縣內養雞場雞糞處理狀況，全數合格。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年6月11日
為加強取締農民使用生雞糞造成惡臭，台東縣政府這幾天大動作稽查縣內養雞場雞糞處理狀況，全數合格。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年6月11日
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