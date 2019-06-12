國民黨團版重陽敬老金條例 北市議會初審通過

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北12日電）台北市議會法規委員會今天審議由國民黨團提出「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，經討論後通過，送大會二讀，預定19日逐條討論。社會局表示，會提相關因應措施。

北市議會國民黨團5月22日提送「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，希望讓台北市65歲以上長者及55歲以上原住民都可領取重陽敬老金，草案順利完成一讀，並送入法規委員會審查條文內容。

法規委員會今天持續討論有關發給對象及預算來源的第三條、第九條等內容。

國民黨議員認為北市府過去就曾發放敬老金，只是預算被刪，財源應由社會局編列，且若要設排富標準，需提出更明確資料。民進黨議員則提及應送入大會逐條討論。時代力量議員表達發放敬老金應注意法律層面。

經討論後，法規委員會第一召集人王浩宣布，通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案並送入大會二讀，預定19日逐條討論。

社會局長陳雪慧會後受訪表示，北市府目前的老人福利政策做得不錯，不可能壓縮或減少相關預算，且詢問過許多公共及福利政策學者，都認為北市府目前推動的老人福利政策是正確，不懂為何要走回頭路。

她說，很遺憾法規委員會通過條文，但尊重議員提案權，北市府會討論下一階段的因應作為，而目前推動的老人福利政策是不可能停止，若真需要籌措發敬老金相關預算，應會如市長日前所提，先恢復65歲至70歲老人健保補助費為主。

她表示，法規委員會通過條文，市府有履行義務，但行政部門若認為窒礙難行或籌措財源有狀況，還是會提出應有態度，預計19日進入大會討論，這段時間會和市府相關單位討論因應措施，至於覆議和釋憲是考量方向之一，預估因應方式會有3、4種。

台北市長柯文哲上午受訪時重申，他還是反對齊頭性與一次性消費，會派相關局處首長到議會說明。

至於市府是否提覆議或釋憲，柯文哲表示，會再思考，以外科醫師的個性，最後30秒再決定。

「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案共10條，發給對象為只要在當年重陽節前3個月即設籍台北市，且年底前滿65歲以上長者，或滿55歲以上原住民長者。此外，條文規定，發放級距為滿65歲至未滿75歲為每人新台幣1500元，75歲至未滿85歲每人3000元，85歲至未滿99歲每人5000元，99歲以上每人1萬元加禮品1份；原住民長者按規定年齡降低10歲。（編輯：李錫璋）1080612