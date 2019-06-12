搶答又回嗆 中市府新聞局長遭請出議事廳

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市議員蔡耀頡今天指出，新聞局將市府刊物改名，「逢龍必反」。新聞局長吳皇昇回嗆，「議員不能只請人坐下不讓回答」，引爆戰火，吳皇昇成為盧市府首位被請出議事廳的官員。

台中市議會今天進行市政總質詢，民進黨籍市議員蔡耀頡質詢，新聞局將市府刊物「台中好生活」改名為「漾台中」，刊物更名後沒人知道，根本是「逢龍必反」。

吳皇昇答詢，該刊物在前台中市長胡志強時期稱為「閃亮大台中」，前台中市長林佳龍更名為「台中好生活」，為了展現台中市年輕氣息才更名為「漾台中」，他要求市議員不要亂貼標籤。

蔡耀頡不滿質詢過程遭中斷，多次請吳皇昇坐下，代理主席曾朝榮也請吳皇昇尊重議事規則，不要搶答，吳皇昇急著澄清說，「議員不能只請人坐下，不給政務官回答」，引爆蔡耀頡怒火，要求曾朝榮請吳皇昇出場，吳皇昇成為盧市府首位遭請出議事廳的官員。。

市議員周永鴻指出，盧團隊上任不到半年，最新民調不滿意度高達四成八，墊底團隊何時更換；市議員江肇國表示，市府官員做事方式散漫，答詢態度傲慢，民調難怪墊底，市長盧秀燕表示，「謝謝指教」。（編輯：陳俊碩）1080612