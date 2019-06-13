擴大服務偏鄉身障者 高市拚區區有復康巴士

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄有身障者約14萬人，為讓偏鄉身障者也能享有便利的服務，7月起復康巴士調配站從現行8站增為25站，有助於提升偏鄉服務機會，交通局允朝區區有派駐復康巴士的目標努力。

高雄市有復康巴士156輛，目前委託伊甸基金會經營，自7月起由高雄客運接手，市府期待以客運多調配站的優勢提升對偏鄉的服務。

市府交通局長鄭永祥今天出席高雄客運承辦經營記者會時指出，過去復康巴士只有8處調配站；以對山區服務為例，巴士從旗山站出發到杉林或桃源區要耗費不少時程，未來高客於六龜、甲仙區設有調配站，有助於縮短通勤交通時程，提升效益。

高雄客運總經理鍾欣倍允諾擴大服務並結合無障礙計程車隊要提供身障者更便利的服務，將以一年的時間全力拚區區都有派駐復康巴士的目標努力，以提升服務效益。

復康巴士廣受身障者歡迎，交通局統計去年就有逾32萬趟的服務紀錄，平均每天逾800趟；交通局不諱言過去市區叫車服務多於偏鄉，盼未來也能增加偏遠地區的服務，讓身障者共享福利。

高雄客運指出，將以滾動式智慧調度方式調配服務車輛，以增加車輛服務車次。復康巴士收費比照計程車跳表半價收費，其餘費用由政府補貼。（編輯：黃世雅）1080613