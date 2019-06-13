中國不來接人 兩偷渡客長期滯留馬祖

馬祖南竿西靖廬目前收容2名偷渡客，已超過移民署留置收容的期限，馬祖紅十字會人員近日前往關懷等待遣返的偷渡客，並提供必要的生活物資。（紅十字會馬祖支會提供）中央社 108年6月13日

（中央社馬祖13日電）馬祖南竿西靖廬目前收容2名偷渡客，因為中國不肯來接人，已超過移民署留置收容的期限。

馬祖紅會人員基於人道關懷，近日都會去靖廬關懷2名等待遣返的偷渡客及提供必要生活物資，一名男性來自對岸長樂，另一位女性來自較遠的廣西，他們盼了春節、盼過端節，都沒能遣返回去。

原本在移民署收容期間，由政府負擔他們的食宿醫療照顧費用，而留置期結束之後，生活食雜費用必須自行負擔，到馬祖等待的這麼久時間，金錢早已花完。

紅會人員指出，11日去訪視時，發現廣西大姐長期服用的高血壓藥用完，已經3天沒有吃藥，工作人員為她量測血壓，收縮與舒張壓都超過太多。當下決定安排帶她去醫院看診，給予人道上的必要的醫療協助，至少讓她能健康在這等候來船，並研擬持續對他們關懷訪視的方案。

紅會期望對岸趕快安排海峽號，來接2名偷渡客回家。（編輯：張銘坤）1080613