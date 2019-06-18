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柯文哲：危老重建核准量為全台第一

最新更新：2019/06/18 12:21
台北市長柯文哲（前左）18日上午出席北市首件危老重建工程開工典禮，隨即搭高鐵至雲林縣，他說，是去找凱校同學，還有到北港朝天宮拜拜。中央社記者梁珮綺攝　108年6月18日
台北市長柯文哲（前左）18日上午出席北市首件危老重建工程開工典禮，隨即搭高鐵至雲林縣，他說，是去找凱校同學，還有到北港朝天宮拜拜。中央社記者梁珮綺攝　108年6月18日

（中央社記者梁珮綺台北18日電）台北市首例危老重建工程今天動土，台北市長柯文哲表示，危老重建可達到高齡友善環境、生活品質改善等好處，目前台北市申請危老重建計畫有92件，已核准46件，為全台第一。

台北市首件危老重建工程上午舉行開工典禮，建築基地位於長安東路上，原為47年的2層樓老舊公寓。

建商去年3月完成耐震能力評估、9月核定重建計畫，今年1月領得建照，未來將新建地上10層、地下3層的電梯華廈。

柯文哲致詞時表示，台北市超過30年的房子有9萬多棟，65歲以上人口在4年後會占總人口的20%以上，理論上應要在未來10年內進行危老建物重建，因沒電梯的公寓等於老人監獄，坐輪椅或行動不便者，根本無法下樓。

柯文哲舉自己過世的岳父為例，表示岳父當時難以下樓，等於關在樓上關了2年。

他說，目前台北市核准危老重建的件數已達46件，是全國之冠，未來會將危老建築重建列為市府重點工作，呼籲民眾盡快申請，台北市政府會竭盡所能協助。

若藉由「危老條例」申請重建，可享有容積獎勵，並可放寬建物高度及建蔽率、稅負減免等優惠。（編輯：張銘坤）1080618

台北市首件危老重建工程18日上午舉行開工典禮，台北市長柯文哲（中）表示，目前台北市申請危老重建計畫有92件，已核准46件，為全台第一。中央社記者梁珮綺攝　108年6月18日
台北市首件危老重建工程18日上午舉行開工典禮，台北市長柯文哲（中）表示，目前台北市申請危老重建計畫有92件，已核准46件，為全台第一。中央社記者梁珮綺攝　108年6月18日
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